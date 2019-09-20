Индийцы теперь могут поговорить с Google Assistant по телефону





В Индии появился телефонный номер, позвонив по которому пользователи могут пообщаться с голосовым помощником Google Assistant без доступа к интернету, сообщается в блоге компании. Функция была представлена на презентации Google for India 2019.

Отметим, что, как и многие другие голосовые помощники, Google Assistant отправляет голосовую команду от пользователя на сервера компании, где происходит распознавание речи и подбор подходящего ответа. Как правило, помощник дает голосовые и текстовые ответы, которые не требуют широкополосного доступа в интернет, но во многих регионах мира даже базовый доступ к интернету есть не у всех жителей, а без него работа с Google Assistant невозможна.

В Индии с общим населением 1,3 миллиарда человек интернетом пользуются около 460 миллионов человек, и из-за большого количества потенциальных пользователей, остающихся «за бортом», Google решила запустить в этой стране новый способ общения с Google Assistant, вообще не требующий подключения к интернету. Совместно со вторым по величине индийским мобильным оператором Vodafone-Idea поисковый гигант представил услугу доступа к голосовому помощнику через телефонный звонок.

Позвонив по номеру, пользователь может получить голосовые ответы таким же образом, как и при доступе к цифровому ассистенту через интернет. Например, помощника можно спросить о расписании поездов, результатах спортивного матча и прогнозе погоды на следующий день.

Впрочем, следует отметить, что одна из ключевых особенностей обычного Google Assistant заключается в том, что он может давать персонализированные ответы, например, зачитать мероприятия в календаре пользователя. Будет ли система авторизовать пользователя по номеру телефона, точно не известно, но, скорее всего, нет, а потому телефонный голосовой помощник, вероятно, сможет давать ответы лишь на общие вопросы, не требующие привязки к аккаунту.

Напоследок укажем, что сервис доступен по номеру 000 0800 9191 000, а клиенты Vodafone-Idea могут пользоваться им бесплатно. Он доступен одновременно на двух языках, распространенных в Индии: хинди и английском.

Источник: N+1