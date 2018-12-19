Инженер NASA решил проучить воришек посылок, подложив им под видом колонки Apple HomePod «бомбу» из блесток и вонючего спрея [Видео]

Бывший инженер NASA Марк Робер придумал способ, как проучить воришек, которые забирают чужие посылки. Дело в том, что службы доставки в США часто оставляют посылки у двери дома, чем и пользуются злоумышленники. Однажды Марк Робер, не дождавшись своей посылки, которая на удивление оказалась в статусе «доставлено», обнаружил на видео с камеры наблюдения, что её украли. В полиции сразу заявили, что расследовать такой случай бесполезно, потому изобретателю пришлось придумать свой вариант, как наказать вора.

Марк Робер создал так называемую бомбу из блёсток и зловонных спреев, которую он установил в коробку от колонки Apple HomePod. При её открытии электромотор начинает автоматически раскручивать центрифугу, заполненную блёстками, после чего каждые 30 секунд с характерным звуком срабатывает баллончик со спреем. Всё происходящее вокруг снимается на видео и сохраняется в облаке – для этого инженер прикрепил с каждой стороны коробки по смартфону с включенным GPS и мобильным интернетом.

Самое забавное в этом изобретении то, что автор сделал отсылку к фильму «Один дома»: в качестве отправителя он указал Кевина Маккаллистера, а получателями были грабители-неудачники Гарри и Марв. Осталось добавить, что на создание такой ловушки у Марка Робера ушло полгода, но он об этом не жалеет, ведь с помощью своего изобретения ему удалось разоблачить несколько воришек, а также запечатлеть их реакцию. В комментариях под видео пользователи предлагают усовершенствовать бомбу, добавив вместо блёсток суперклей или тонер для лазерных принтеров.

Источник: Youtube