Инженеры NASA испытали робота-скалолаза LEMUR-3 в Долине Смерти, попутно обнаружив окаменелость из палеозоя

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На полевых испытаниях в Долине Смерти робот LEMUR-3 успешно преодолел вертикальный маршрут, при прохождении которого обнаружил в скале строматолит из палеозоя. Кратко об испытаниях рассказывается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Отметим, что изначально роботы LEMUR разрабатывались в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA для обслуживания орбитальных космических аппаратов, в том числе МКС, однако проект так и не был реализован. Тем не менее, он задал направление разработки предназначенных для исследования труднодоступных районов роботов с подвижными конечностями, которые можно оснастить различным оборудованием.

На самых ранних прототипах LEMUR команда JPL использовала захваты, напоминающие традиционные роборуки, однако позже инженеры начали экспериментировать с контактными площадками, в подошве которых установлено большое количество крючков — предполагается, что такой тип захватов может быть использован в будущих межпланетных миссиях.

Контактные площадки, устанавливаемые на полноценные версии LEMUR, состоят из большого количества отдельных пальцев с собственным приводом. На каждом пальце установлено больше десятка пластин с тремя крючками, которые не зафиксированы жестко, а обладают некоторой подвижностью. Когда контактная площадка упирается в поверхность скалы и начинает сжимать пальцы, сотни крючков под разным углом цепляются за малейшие неровности, прочно фиксируя положение конечности.

Текущую версию устройства, названную LEMUR-3, разработчики оснастили четырьмя конечностями с крючками, лидаром для определения формы неровностей на скале и расстояния до них и системами дистанционно-автономного управления, а также установили инфракрасный спектрометр и рентгеновский флуоресцентный прибор для поиска следов органики.

В рамках серии проверок команда JPL вывезла LEMUR-3 на полевые испытания в Долину Смерти. Робот должен был добраться до заданной точки назначения, самостоятельно прокладывая путь по почти вертикальной скале. Для имитации меньшей силы тяжести других планет (а также в целях безопасности) была задействована верхняя страховка.

Во время движении по маршруту устройство использовало научные инструменты для анализа поверхности скалы. По итогам испытаний робот успешно преодолел маршрут, обнаружив по дороге окаменелый строматолит из палеозоя, датированный примерно 500 миллионами лет.

Источник: N+1