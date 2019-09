Инженеры SubSea Craft намерены разработать катер VICTA, который сможет передвигаться и над водой, и под водой

Британская компания SubSea Craft представила проект скоростного надводного катера VICTA, который способен погружаться под воду и преодолевать некоторое расстояние по типу подводной лодки. Как пишет Jane’s, новый катер создается в качестве транспорта для быстрого и одновременно скрытного заброса боевых пловцов на территорию противника.

Отметим, что поставка боевых пловцов на территорию, контролируемую противником, сегодня производится несколькими способами. Например, пловцы на некотором расстоянии от точки назначения могут десантироваться в воду с вертолета или катера. Существуют также миниатюрные подводные лодки, разработанные специально для заброса боевых пловцов.

Все эти способы сопряжены со множеством трудностей, в числе которых — риск обнаружения, слишком медленная скорость передвижения, существенно затягивающая проведение спецоперации, а также опасность для жизни при покидании подводной лодки на глубине. Предполагается, что новая британская разработка позволит решить часть этих проблем.

Согласно проекту, новый катер в надводном положении сможет развивать скорость до 40 узлов (75 километров в час) и преодолевать до 250 морских миль (463 километра). Транспортное средство будет рассчитано на перевозку 8 человек с экипировкой, двое из которых выполняют роль водителя и штурмана, а остальные являются бойцами. Переход в подводное положение катер будет способен осуществить за 2 минуты. Под водой VICTA сможет перемещаться со скоростью до 8 узлов (15 км/ч) на расстояние до 25 морских миль (46 км) на глубине до 30 метров.

Корпус катера в значительной степени будет выполнен из углеродных композиционных материалов и не будет герметичным — благодаря этому выход из аппарата на глубине не будет сопряжен с риском для жизни бойцов.

Чтобы бойцы не тратили драгоценный кислород, сидя в катере, SubSea Craft оснастит аппарат системой подачи кислорода в ребризеры, объема которой хватит на 4 часа дыхания для каждого члена экипажа.

В надводном положении транспорт боевых пловцов будет перемещаться при помощи дизельного двигателя мощностью 725 лошадиных сил. В подводном положении за движение катера будут отвечать два электромотора мощностью 20 киловатт каждый, запитанные от бортовой аккумуляторной системы емкостью 140 кВт⋅ч. Для контроля за глубиной погружения катер получит четыре горизонтальных винта. VICTA можно будет перевозить транспортными самолетами C-130 Hercules или тяжелыми транспортными вертолетами CH-47 Chinook.

VICTA’s combination of prodigious surface range, industry-leading subsurface transition time and agile transportability creates game-changing tactical and strategic options in maritime, joint and special operations #advancedmaritimetechnology #defence #DSEI pic.twitter.com/EVkqNe2LHi

— SubSea Craft (@SubseaCraft) 11 сентября 2019 г.