Инженеры Ford представили умную кровать, которая не позволит вашему партнеру занять вашу половину постели

Компания Ford разработала прототип умной кровати, которая не дает партнерам занимать сторону друг друга.

Как сообщается, устройство состоит из каркаса, внутри которого расположен матрас. Сам матрас закреплен на конвейерной ленте, оснащенной датчиками давления. Во время сна кровать виртуально делит постель на две половины, «принадлежащие» каждому из партнеров. Если данные с датчиков показывают, что партнер переместился на «чужую» половину, конвейерная лента сдвинет матрас таким образом, чтобы партнеры снова оказались на своих половинах постели.

К сожалению, разработчики не раскрывают технические подробности работы кровати. Кроме того, неизвестно, можно ли использовать в ней стандартный матрас, или для этого необходим специальный матрас увеличенной ширины, позволяющий конвейерной ленте сдвигать его вбок много раз.

Источник: N+1