IO Interactive убрали защиту Denuvo из Hitman 2

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Разработчики IO Interactive пока не сделали официальное заявление, однако игроки заметили, что со страницы Hitman 2 в Steam пропала отметка о наличие системы защиты Denuvo. Кроме того, размер исполняемого файла игры уменьшился с 280 МБ до всего лишь 35 МБ.

Как отмечается, ранее IO Interactive уже поступали подобным образом, убрав Denuvo из первой части спустя год после выхода.

Примечательно, что систему защиты в Hitman 2 взломали еще до полноценного релиза — спустя сутки после выхода специального издания.

В конце января Denuvo также удалили из Resident Evil 7, однако, в отличие от вышедшей три месяца назад Hitman 2, в игре Capcom система защиты простояла целых два года.

Источник: DTF