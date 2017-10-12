Исследование: Ежегодно в системах канализации Швейцарии оседает золота и серебра на сумму $3,5 млн

Швейцарские ученые обнаружили, что ежегодно около 43 кг золота (на сумму около $1,8 млн) проходит через систему сточных вод страны. По данным ученых из Швейцарского федерального института водных наук и технологий, золото теряется посредством ила и стоков очистных сооружений страны. В среднем около 70% мирового золота проходит через швейцарские золотоперерабатывающие заводы.

Ученые отметили, что концентрации драгоценного металла, обнаруженные в сточных водах, не создают риска для окружающей среды, и широкомасштабное восстановление не имеет смысла. Но они обнаружили, что существуют участки, где восстановление золота может быть целесообразным, например, в регионе Тичино, где расположены крупнейшие золотоперерабатывающие заводы. Здесь концентрации драгоценного металла, вероятно, достаточно высоки, чтобы оправдать усилия и затраты на его извлечение.

В дополнение к золоту, ученые также обнаружили, что в сточных иловых отложениях ежегодно теряется около 3 тонн серебра на сумму около $1,7 млн. Кроме того, в таких отложениях встречается большое количество микроэлементов, таких как тантал и германий, часто используемых в технологическом и медицинском секторах.

Исследование затронуло 64 завода по переработке отходов по всей Швейцарии. Утверждается, что это первое систематическое исследование сточных вод на наличие микроэлементов в промышленно развитой стране.

Источник: The Verge