Исследование: геймеры – это далеко не только подростки, у половины игроков есть работа, семья и дети

За последние годы игровая индустрия, а вместе с ней и игроки, существенно изменились. Из нишевого хобби, которым увлекались преимущественно подростки, и которое обслуживали несколько компаний, игровой рынок превысил $30 млрд в 2016 году. В 2017 году финал киберспортивной «Лиги легенд» просмотрели больше зрителей, чем оба чемпионата США по футболу и бейсболу вместе взятые.

По мере того как менялись сами игры, менялся имидж геймеров. Для того чтобы узнать, как именно он изменился, при поддержке Dell был проведён широкий онлайн-опрос, в ходе которого исследовались привычки геймеров, их отношения внутри игрового сообщества и само сообщество как таковое. Опрос проводила независимая компания Researchscape с 9 декабря 2017 года по 30 января 2018 года. В нёв приняли участие 5763 игроков видеоигр в возрасте 14-87 из 11 стран (Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США). Обязательным условием при отборе участников было то, чтобы они играли в видеоигры не менее одного часа в неделю.

Результаты опроса подтвердили, что сегодняшний геймер – это далеко не тот стереотипный одинокий подросток, который играет в подвале дома своих родителей. Скорее, это будет взрослый человек, у которого есть дети, работа, он или она посещает спортзал и является вполне коммуникабельным человеком. Значительная часть респондентов находились в возрасте 20 (26%) или 30 лет (22%); 12% — подростки (14-17 лет). Среди участников опроса было 52% мужчин и 47% женщин. Многие из них были женаты и жили с супругом (42%) или с партнером (15%), а у половины были дети (52%).

Уже прошли те времена, когда слово «геймер» могло звучать уничижительно. По данным опроса, менее 10% геймеров чувствуют осуждение со стороны окружающих, считают себя чересчур инфантильными или смущаются, признаваясь в том, что они являются геймерами (по 8-9%). Напротив, они считают, что быть геймером – это весело (35%), «классно» (29%) или «отлично» (26%). Среди опрошенных игроков 27% привлекли от трех до четырех друзей или членов семьи к играм, а 25% — пять или больше.

Почему геймеры играют?

Потому что они так отдыхают (60% респондентов), для того чтобы скоротать время (51%), чтобы снять стресс (49%). Менее половины геймеров (40%) не озадачиваются уровнем своей квалификации, однако мало кто идентифицирует себя как новичок. Менее 6% считают себя новичками, в то время как 14% считают, что их уровень выше уровня новичка. 40% отметили, что играют довольно часто, 25% — играют очень хорошо, а 8% — могли бы конкурировать с профессиональными геймерами.

Игровое сообщество

По большей части, для игроков не имеют особого значения ни культура, ни этническая принадлежность соперников (лишь для 8% имеют значения), ни политические взгляды (7%), ни сексуальная ориентация (6%). Самое главное для них — уровень навыка другого игрока (важно для 40%). Только 14% геймеров отметили, что их волнует пол соперников, с которыми они играют онлайн. Один из двух игроков (47%) имеют подругу, играющую в видеоигры. Почти у трети (29%) есть сестра-геймер, а 21% сказали, что играет их дочь. Только 17% геймеров отметили необходимость вовлекать больше женщин в свое игровое сообщество; среди ответивших таким образом было 17% мужчин, 16% — женщин. Четверть опрошенных подростков считают, что нужно создавать более благоприятную среду для женщин-геймеров.

Геймеры не зациклены на играх

Вопреки устаревшим стереотипам об уединенном и однообразном образе жизни геймеров, многие участники опроса говорили, что у них много разнообразных интересов. Когда они не играют, то занимаются музыкой (63%), проводят время с семьей (59%) или с друзьями (55%). Также они много путешествуют (50%), читают и сами пишут (46%).

Игры позволяют улучшать навыки

Игра – это не просто времяпрепровождение – она помогает оттачивать полезные навыки. Четыре из десяти респондентов считают, что игры помогли им развить стратегическое мышление (39%), улучшить координацию рук и глаз (37%) и ускорить реакцию (36%). Свои командные навыки улучшили 27%, лидерства — 18%. Это согласуется с исследованиями, проведенными Королевским технологическим институтом в Мельбурне, Австралия, которое выявило, что подростки-геймеры получали оценки выше средних на международных экзаменах по математике, чтению и по ряду наук.

Чем более продвинутыми были геймеры, тем с большей вероятностью они упоминали о том, что игры помогали им развиваться: 54% среди игроков-профи против 30% новичков. Схожая ситуация и с техническими навыками: среди профи 42% являются опытными техническими специалистами и только 14% среди новичков.

Геймеры готовы к жертвам ради игры

Геймеры играют от шести до девяти часов в неделю (по медиане), среди них 25% играют 10-19 часов в неделю, а 21% — играет 20 и более часов в неделю.

Геймеры могли отказывать себе в сне (37%) и в питании (18%) ради игр. Тем не менее, сегодняшние геймеры вряд ли откажутся от своих социальных обязательств ради игр: только 23% готовы променять праздники на компьютерные игры, 21% — праздники друзей, по 18% — день рождения одного из членов семьи и важное спортивное соревнование. От сладостей ради игры готовы отказаться 28%, от любимого телешоу и от соцсетей — по 23%. Как и ожидалось, к перечисленным жертвам более склонны молодые игроки (до 39 лет).

Интересно, что проигрыш мало кого сильно пугает. Только для 23% респондентов проигрыш в напряженном матче – это хуже, чем если у любимого гаджета разрядилась батарея. Для 20% — хуже, чем пробки, и для 19% — хуже холодного душа.

Виртуальная реальность

Рынок виртуальной реальности интенсивно развивается, и многие из VR гарнитур и VR-систем становятся все более доступными. Однако лишь 30% респондентов заявили, что они играют в виртуальной и/или дополненной реальности от 6 часов в неделю. При этом на вопрос о том, чего они больше всего ждут от будущего игр, почти четверть — назвали разработки в сфере VR (24%) и 20% — аркады.