Исследователи MIT представили гель для окон, который охлаждает помещение в жаркий день не хуже кондиционера

Инженеры Массачусетского технологического института создали «умное окно», которое позволит значительно сэкономить на системах кондиционирования.

Как сообщается, внешне окно похоже на обычный двухкамерный стеклопакет — однако пространство между стеклами заполнено специальным полимерным гелем. При 25°C и ниже его микрочастицы удерживают воду, и окно остается прозрачным. Выше 32°C гель высвобождает жидкость, затеняет стекло и начинает рассеивать свет (в том числе — тот, что находится в инфракрасном диапазоне). При этом после того, как температура вновь опускается ниже 32 °C, вещество впитывает высвобожденную воду и возвращается в свое первоначальное состояние.

В неактивированном состоянии гель пропускает 81,6% инфракрасного излучения, а в активированном — всего 6%. Таким образом, умное окно может составить конкуренцию системам кондиционирования: температура внутри испытательной камеры, оборудованной умным стеклопакетом, оказалась существенно ниже, чем в такой же — но с обычным двойным.

Проведя свыше 1000 переключений между состояниями, ученые не заметили снижения эффективности геля, как и в случае значительного понижения температуры. При этом само вещество стоит «недорого», а потому решение, утверждают исследователи, будет доступно в финансовом плане и для различный компаний, и для домохозяйств.

Основной недостаток технологии заключается в том, что после активации стекло теряет прозрачность. А вечером, когда становится прохладнее и дома включают свет, окно, наоборот, становится полностью проницаемым для взгляда — так что заменить шторы инновационным гелем не получится.

Источник: hightech.plus