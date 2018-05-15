Исследователи запустили бесплатный онлайн-сервис HIrisPlex-S, который позволяет определить цвет глаз, кожи и волос по образцу ДНК

Исследователи из Научной Школы Университета Индиана (США) и Медицинского Центра Университета Эразмус (Нидерланды) запустили бесплатный онлайн-ресурс HIrisPlex-S, который позволяет определить цвет волос, кожи и глаз по данным ДНК. Система сравнивает полученные из ДНК данные с собственной базой данных и выдает вероятность того, что у испытуемого будет именно такая совокупность внешних признаков (фентотип).

Разработчики отметили, что с помощью их ресурса можно определить основные признаки внешности буквально по капле крови или другому образцу ДНК не самого высокого качества, что может существенно помочь при расследовании преступлений, поиске пропавших и т.д. Ранее широко использовались способы, которые позволяли с высокой степенью вероятности определить цвет глаз и волос, а вот определение цвета кожи требовало более сложных методов определения.

Теперь же цвет кожи определяется с точностью до пяти типов: очень бледный, бледный, промежуточный, темный и темно-черный, что в комплексе с цветом глаз и волос позволяет весьма точно описать внешность исследуемого субъекта.

Отметим, что интерфейс HIrisPlex-S не выглядит особо дружелюбным и требует специфических знаний, но вряд ли это остановит тех, кому подобный ресурс нужен для работы или критически важных исследований — судебных генетиков, генетических антропологов и других специалистов.

Источник: TechCrunch