Итальянцы собираются разработать систему запуска малых спутников с помощью истребителей Eurofighter Typhoon

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Национальный исследовательский совет Италии, командование ВВС Италии, Римский университет «Сапиенца» и компания Sitael заключили рамочное соглашение о совместной разработке системы запуска малых спутников с помощью истребителей. Как сообщает Defense Aerospace, в проекте также участвуют еще 18 исследовательских организаций и итальянских компаний.

Отметим, что небольшие легкие спутники сегодня запускаются в космос по принципу «райдшеринга», когда такие аппараты выводятся в космос на ракетах-носителях в качестве попутного груза. Вместе с тем, в настоящее время разработчики из нескольких стран мира занимаются поиском других способов вывода легких спутников на орбиту, которые обходились бы дешевле традиционных запусков.

Согласно подписанному в Италии рамочному соглашению, в ближайшее время специалисты займутся анализом осуществимости проекта. Это самый первый этап разработки, который проводится еще до начала исследовательских работ. Конечным итогом проекта должно стать создание опытных образцов системы запуска и проведение их испытаний.

Новую систему вывода спутников в космос с использованием истребителей в качестве платформы воздушного старта планируется применять для запуска малых аппаратов связи, разведки и наблюдения, а в качестве платформы воздушного старта планируется использовать истребители Eurofighter Typhoon.

«Италия — одна из немногочисленных держав, космические активы которой включают полную цепочку: от строительства ракет-носителей до систем управления спутниковыми службами. Однако в настоящее время страна не имеет независимого доступа к космосу. Разработка, позволяющая запускать малые спутники с воздушных платформ, потенциально может исправить эту ситуацию, открыв новые возможности перед итальянскими исследователями», — говорится в пресс-релизе.

В конечном итоге, благодаря новации, работающие со спутниковыми системами итальянские исследователи, как утверждается, смогут существенно продвинуться в таких сферах, как дистанционное зондирование, метеорология, изучение экосистем, мониторинг земель, побережий и морей, телекоммуникации и IT.

Интересно, что аналогичный проект под обозначением ALASA в 2012-2015 годах разрабатывался в США в интересах Агентства перспективных оборонных разработок. Проект предусматривал использование истребителей F-15 Eagle в качестве платформы воздушного старта. Они должны были запускать ракету, которая уже выводила бы на орбиту спутники массой до 45 килограммов.

Однако в результате ALASA было решено свернуть. Поводом для закрытия стали два неудачных запуска ракеты подряд — носители взрывались вскоре после отделения от истребителей и включения двигателей. Если бы проект ALASA был завершен успешно, то стоимость одного запуска спутника с помощью новой системы, по оценке военных, была бы меньше $1 млн.

Источник: N+1