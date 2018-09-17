JerryRigEverything испытал на прочность «бюджетный флагман» Xiaomi Pocophone F1 [видео]

«Бюджетный флагман» Xiaomi Pocophone F1 на платформе Snapdragon 845 вызвал заметный интерес у всех поклонников смартфонов, которые мечтают получить максимальную производительность и автономность за разумные деньги. Смартфон уже успел установить рекорд по скорости продаж в Индии и попасть не в самую приятную историю с аппаратной проблемой неравномерной подсветки дисплея. Ну, а теперь до Pocophone F1 добрался автор канала JerryRigEverything, который традиционно проверил устройство на прочность.

Несмотря на не самую высокую стоимость смартфона Xiaomi Pocophone F1, его разработчики не стали экономить на защитном стекле. В результате Gorilla Glass справилась с царапинами ровно так же, как и более дорогие смартфоны — видимые отметины появились на стекле начиная с шестой степени твердости по шкале Мооса.

Боковины смартфона серебристого цвета выглядели весьма похожими на металл, однако испытание канцелярским ножом показало, что это достаточно прочный, но все же пластик. Кнопки управления производитель решил сделать из металла, а для лотка SIM-карт применили тот же пластик, что и на боковинах. Задняя панель смартфона Xiaomi Pocophone F1 выполнена из поликарбоната (если, конечно, вы не выбрали специальную версию Armored Edition с корпусом из кевлара), так что ее оказалось довольно легко поцарапать ключами.

Ну, и наконец, самое главное — попытка изогнуть или даже сломать смартфон. Несмотря на пластиковую заднюю крышку и боковины, Xiaomi Pocophone F1 оказался достаточно «крепким орешком» и успешно справился с попытками изогнуть его. Таким образом, устройство можно носить в заднем кармане одежды без опасений согнуть его.

Напомним, что рекомендованная розничная стоимость смартфона Xiaomi Pocophone F1 в Украине составляет 10,999 грн, однако при желании его можно найти и дешевле.

P.S. А это видео для тех, кто хочет узнать, что у этого смартфона внутри:

Источник: JerryRigEverything