Австралию часто называют «зеленым континентом», однако страна не спешит с переходом на чистую энергетику. Хуже того, в настоящее время государство-материк серьезно отстает от выполнения климатических обязательств, принятых властями в рамках Парижского соглашения. Согласно докладу ОЭСР, если Австралия не активизирует усилия по борьбе с изменениями климата, то попросту провалит эту задачу.

Главное препятствие на пути декарбонизации австралийской экономики — зависимость от угля, отмечает Bloomberg. Страна до сих пор использует этот вид топлива для получения более 60% потребляемой энергии. Кроме того, уголь — один из главных экспортных товаров.

Однако вместо того, чтобы сократить добычу и сжигание угля, правительство страны решило компенсировать выбросы парниковых газов с помощью восстановления лесных насаждений. Согласно новому плану, к 2050 году в Австралии высадят миллиард деревьев.

При этом поскольку высаживать саженцы начнут уже в ближайшее время, предполагается, что уже к 2030 году новые рощи будут улавливать 18 млн тонн парниковых газов в год. Для сравнения, в настоящее время Австралия ежегодно производит 500 млн тонн парниковых газов.

По мнению австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, благодаря высадке деревьев стране удастся к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% от уровня 2005 года и с запасом достичь целей, заявленных в Париже. Также восстановление лесов поможет создать новые рабочие места в секторе экономике, который приносит $16,4 млрд ежегодно.

Our Government is committed to supporting all Australia’s traditional industries, including forestry. Today I’m in Northern Tasmania with @richardmcolbeck to announce new support for forestry jobs with details of 9 new regional forestry hubs across Australia under our $20m plan. pic.twitter.com/mzooyM1fsx

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) February 16, 2019