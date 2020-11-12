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Как можно получить доступ к играм PS Plus Collection на PS4, не имея PS5

Как можно получить доступ к играм PS Plus Collection на PS4, не имея PS5

Как можно получить доступ к играм PS Plus Collection на PS4, не имея PS5


Пользователи Reddit из числа первых владельцев консолей PS5 прояснили момент касательно получения доступа к играм PS Plus Collection на PS4 не имея PS5 — способ есть.

Как выяснили на Reddit, чтобы игры PS Plus Collection появились в библиотеке на PS4, необходимо предварительно активировать коллекции PS Plus на PS5. Для этого вовсе не обязательно иметь в распоряжении новую консоль, а можно обратиться за помощью к стороннему пользователю, который согласится войти в систему и активировать услугу.

PS Plus Collection — коллекция из двух десятков крупных тайтлов для PS4, которая идет в довесок подписчикам PS Plus на PS5. Сейчас список игр PS Plus Collection выглядит следующим образом:

  • Bloodborne
  • Days Gone
  • Detroit: Become Human
  • God of War
  • Infamous Second Son
  • Ratchet and Clank
  • The Last Guardian
  • The Last of Us Remastered
  • Until Dawn
  • Uncharted 4: A Thief’s End
  • Batman: Arkham Knight
  • Battlefield 1
  • Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
  • Fallout 4
  • Final Fantasy XV Royal Edition
  • Monster Hunter: World
  • Mortal Kombat X
  • Persona 5
  • Resident Evil 7: Biohazard

Важно учитывать, что он может отличаться в зависимости от региона.

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