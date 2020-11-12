Как можно получить доступ к играм PS Plus Collection на PS4, не имея PS5
Пользователи Reddit из числа первых владельцев консолей PS5 прояснили момент касательно получения доступа к играм PS Plus Collection на PS4 не имея PS5 — способ есть.
Как выяснили на Reddit, чтобы игры PS Plus Collection появились в библиотеке на PS4, необходимо предварительно активировать коллекции PS Plus на PS5. Для этого вовсе не обязательно иметь в распоряжении новую консоль, а можно обратиться за помощью к стороннему пользователю, который согласится войти в систему и активировать услугу.
PS Plus Collection — коллекция из двух десятков крупных тайтлов для PS4, которая идет в довесок подписчикам PS Plus на PS5. Сейчас список игр PS Plus Collection выглядит следующим образом:
- Bloodborne
- Days Gone
- Detroit: Become Human
- God of War
- Infamous Second Son
- Ratchet and Clank
- The Last Guardian
- The Last of Us Remastered
- Until Dawn
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield 1
- Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Fallout 4
- Final Fantasy XV Royal Edition
- Monster Hunter: World
- Mortal Kombat X
- Persona 5
- Resident Evil 7: Biohazard
Важно учитывать, что он может отличаться в зависимости от региона.