Как можно получить доступ к играм PS Plus Collection на PS4, не имея PS5

Пользователи Reddit из числа первых владельцев консолей PS5 прояснили момент касательно получения доступа к играм PS Plus Collection на PS4 не имея PS5 — способ есть.

Как выяснили на Reddit, чтобы игры PS Plus Collection появились в библиотеке на PS4, необходимо предварительно активировать коллекции PS Plus на PS5. Для этого вовсе не обязательно иметь в распоряжении новую консоль, а можно обратиться за помощью к стороннему пользователю, который согласится войти в систему и активировать услугу.

PS Plus Collection — коллекция из двух десятков крупных тайтлов для PS4, которая идет в довесок подписчикам PS Plus на PS5. Сейчас список игр PS Plus Collection выглядит следующим образом:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Важно учитывать, что он может отличаться в зависимости от региона.