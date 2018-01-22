Как создавались визуальные эффекты для фильма The Shape of Water / «Форма воды» Гильермо Дель Торо

Продолжая тему создания спецэффектов для современных фильмов, нельзя не рассказать о важной роли компьютерной графики в недавно вышедшей в прокат фантастической мелодраме The Shape of Water / «Форма воды» (вот наша рецензия на этот фильм) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Того самого Гильермо дель Торо, который недавно рассказывал о встрече с ужасно спроектированным НЛО.

Отметим, что путь этого проекта весьма тернист. Изначально режиссер пришел к Universal с планами сделать ремейк «Создания из Чёрной лагуны», в котором сюжет крутился бы вокруг девушки, влюбившейся в монстра, но студия от подобной затеи отказалась. После этого постановщик за свои деньги создал костюм Существа, в этом ему помогли дизайнеры Legacy Effects, работавшие над обликом монстра около четырех лет. В итоге проектом занялось внутреннее подразделение 20th Century Fox — компания Fox Searchlight, обычно работающая с небольшими экспериментальными или независимыми картинами. Позднее бюджет картины из изначальных $12,5 млн увеличили до $19,6 млн, чтобы сделать фильм не черно-белым, а цветным.

Можно долго спорить о самом сюжете, но большинство критиков и зрителей согласны, что в плане визуальных эффектов придраться здесь не к чему. The Shape of Water – одна из самых красивых картин на сегодняшний день.

Именно компьютерная графика помогла режиссеру при скромном бюджете в $19,5 млн сделать фильм, который должен стоить минимум $60 или $70 млн . К примеру, сцены под водой на самом деле сняты без реальной воды. Также при создании монстра команда фильма по визуальным эффектам комбинировала практические эффекты и компьютерную графику.

Актёра Дага Джонса гримировали в существо-амфибию и после этого «дорисовывали» на компьютере детали, которые было бы сложно, дорого и долго делать в реальном мире, например, моргание, движения жабр и свечение на коже.

В некоторых сценах, например, в момент знакомства с Элизой, Существо сделали полностью с помощью графики, потому что костюм не позволял выполнять нужную акробатику в воде.

А иногда специалистам по компьютерной графике приходилось заменять лицо Существа целиком.

Для подводных кадров Дель Торо использовал очень старую технику съемки, известную как «сухое для мокрого». Путем манипуляция со светом и дымом она позволяет добиться эффекта, как будто герой находится под водой, хотя съемка ведется в сухой студии.

Для дополнения иллюзии специалисты по графике добавляли пузыри, течение, водоросли и другие элементы подводного мира. При этом команда не ставила за цель добиться высочайшего уровня реалистичности. Все наоборот. Таким образом хотели показать, где проходит грань между фантазиями Элизы и реальностью.

И все это при том, что «Форму воды» снимали в перерыве между третьим и четвертым сезоном сериала «Штамм», где Дель Торо значится как сценарист, исполнительный продюсер и создатель шоу. Как отметил супервайзер по визуальным эффектам Трей Харрелл, для экономии денег при производстве режиссер воспользовался павильонами, арендованными для сериала, в перерывах между его съемками. По сути, «Форму воды» сняли всего за 12 недель c предварительным производством около трех месяцев и пост-продакшном в целый год. В Голливуде с такой скоростью обычно снимают 200-миллионные блокбастеры.

Источник: TJ