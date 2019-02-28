Калифорнийская компания Zero Motorcycles представила электромотоцикл SR/F

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Американские конструкторы из производственного объединения Zero представили свой самый мощный электробайк SR/F.

Как сообщается, спортивно-ориентированная новинка получила двигатель мощностью — 108 л. с. (крутящий момент — 190 Нм), способный разогнать мотоцикл до 200 км/ч. В паре с мотором работает аккумуляторный блок на 14,4 кВт*ч. Он обеспечивает запас хода до 260 км. При этом опционально владелец SR/F может установить дополнительную батарею Power Tank, с которой этот показатель вырастет до 322 км.

В Zero заявляют, что SR/F является первым доступным для покупки «подключенным» байком. Помимо того, что его владелец посредством фирменного приложения для смартфона сможет менять настройки производительности мотоцикла удаленно, все обновления транспортное средство также будет получать «по воздуху».

Что касается зарядки электробайка, то компания предусмотрела несколько опций. Самый дешевый вариант — зарядное устройство на 3 кВт. С его помощью от стандартной сети в 220В мотоцикл зарядится за четыре часа. Самый быстрый способ — использование сразу двух зарядных устройств и опции Charge Tank. В таком случае время зарядки до 95% снижается до часа.

Первые предзаказавшие SR/F клиенты получат новинку уже в апреле. Базовая версия мотоцикла обойдется в $19000. «Премиальная», включающая быструю зарядку и ветровое стекло, — в $21000.

Источник: hightech.plus