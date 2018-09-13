«Киберпанк, который мы заслужили»: Индийская киностудия сняла фантастический боевик «2.0» со взбесившимися смартфонами, роботами и монстрами [трейлер]

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Индийские киностудии пока не могу соперничать с голливудскими коллегами размерами бюджетов, однако когда дело доходит до градуса безумия, то именно эта страна снимает самые эпичные боевики, а теперь еще и фантастику. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть трейлер фильма «2.0» от студии Lyca Productions.

Сценаристом и режиссером выступил Шанкар Шанмугам (S. Shankar), в главных ролях снялись «Суперзвезда» Раджникант (‘Superstar’ Rajinikanth), Акшай Кумар (Akshay Kumar), Эми Джексон (Amy Jackson) и другие. Премьера фильма «2.0» состоится 29 ноября 2018 года.

Пересказывать сюжет смысла нет, просто наслаждайтесь зрелищем (если не понимаете, о чем идет речь — включите субтитры):

P.S. На правах практически пятничного юмора.