Киноакадемия обновила критерии для фильмов-претендентов на «Оскар», чтобы обеспечить справедливое представительство разных групп населения на экране и за его пределами

Некоторые руководители маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских команд должны быть женщинами, представителями расовой или этнической группы, ЛГБТК+ или людьми с ограниченными возможностями.

Картина должна соответствовать как минимум двум из этих стандартов, чтобы получить «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В официальном заявлении Киноакадемии сказано, что новые критерии разработаны для поддержания равного представительства разных групп населения на экранах и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие зрительской аудитории.

Важно отметить, что новые правила начнут действовать с 2024 года. То есть, в 2022 и 2023 году соблюдение новых правил необязательно. В то же время большинство фильмов уже сейчас по умолчанию соответствуют многим критериям. Иными словами, эти новые требования носят чисто формальный характер.