Киноакадемия обновила критерии для фильмов-претендентов на «Оскар», чтобы обеспечить справедливое представительство разных групп населения на экране и за его пределами
8 августа Американская академия кинематографических искусств и наук объявила новые критерии, которым должны соответствовать фильмы, претендующие на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».
Все критерии разделены на четыре категории.
Стандарт A (достаточно соответствовать одному из пунктов):
- По меньшей мере один из главных или важных героев второго плана должен представлять расовую или этническую группу — быть азиатом, афроамериканцем, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока/Северной Африки и т.д.
- По меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана должны быть женщинами, представителями расовой или этнической группы, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития.
- Главная сюжетная линия должна быть построена вокруг одной из этих групп населения.
Стандарт B (достаточно соответствовать одному из пунктов):
- По меньшей мере двое из съемочной группы, занимающие руководящие должности (кастинг-директор, оператор, режиссер и прочие) должны быть женщинами, представителями расовой или этнической группы, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития.
- По меньшей мере шесть технических сотрудников (за исключением помощников по производству) должны быть представителями расовой или этнической группы;
- Общий состав съемочной группы должен минимум на 30% состоять из женщин, представителей расовой или этнической группы, ЛГБТК+ или людей с ограниченными возможностями.
Стандарт C:
- В качестве стажеров или же на платное обучение должны быть набраны несколько представителей этнических групп, людей с ограниченными возможностями, женщин или ЛГБТК+;
- Оплачиваемая стажировка, обучение или работа для людей из представленных групп.
Стандарт D:
- Некоторые руководители маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских команд должны быть женщинами, представителями расовой или этнической группы, ЛГБТК+ или людьми с ограниченными возможностями.
Картина должна соответствовать как минимум двум из этих стандартов, чтобы получить «Оскар» в категории «Лучший фильм».
В официальном заявлении Киноакадемии сказано, что новые критерии разработаны для поддержания равного представительства разных групп населения на экранах и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие зрительской аудитории.
Важно отметить, что новые правила начнут действовать с 2024 года. То есть, в 2022 и 2023 году соблюдение новых правил необязательно. В то же время большинство фильмов уже сейчас по умолчанию соответствуют многим критериям. Иными словами, эти новые требования носят чисто формальный характер.
Источник: The Oscars