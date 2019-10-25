Китай готовится к открытию первой пассажирской автономной железной дороги. Правда, первоначально робопоезда будут ходить под присмотром машинистов
Китай продолжает активно развивать высокоскоростное железнодорожное сообщение. Один из приоритетных проектов в этой сфере — скоростная ветка Пекин-Чжанцзякоу протяженностью 175 км. Здесь впервые в мире будут использоваться автономные пассажирские локомотивы — правда, пока под контролем машинистов.
Ожидается, что максимальная скорость движения поездов по новой ветке составит 350 км/ч. Прокладка рельсов и строительство необходимой сопутствующей инфраструктуры были завершены летом. На этапе предшествующей запуску линии отладки, который стартовал в начале октября, локомотив удалось разогнать до 385 км/ч.
Как сообщает China Daily, на протяжении всего пути будут работать умные подстанции, в режиме реального времени мониторящие и руководящие движением поездов и выявляющие неполадки. А обслуживать пассажиров на тематически оформленных железнодорожных станциях будут разнообразные роботы, в том числе — робогрузчики для перевозки багажа.
Планируется, что скоростные поезда начнут курсировать между Пекином и Чжанцзякоу до конца этого года. В результате путь из одного города в другой будет занимать менее часа — а не три часа на автобусе, как сегодня.
Источник: hightech.plus
- Строительство скоростной ветки Пекин-Чжанцзякоу стартовало в ноябре 2015 года. Согласно проекту, пассажиропоток по маршруту в один конец составит 60 млн человек ежегодно.