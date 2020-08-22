Китайцы анонсировали action-RPG игру Black Myth: Wukong и продемонстрировали впечатляющий 13-минутный геймплейный трейлер





На этой неделе китайская геймстудия Game Science анонсировала action-RPG игру Black Myth: Wukong и показала 13-минутный геймплейный трейлер. Несмотря на то, что об этой компании мало кто знал до анонса, трейлер уже собрал несколько десятков миллионов просмотров, а сама игра получила откровенно положительные отзывы потенциальных игроков.

Игра Black Myth: Wukong основана на классической китайской книге Journey to the West, которая рассказывает о приключениях важного для китайской культуры персонажа — Короля Обезьян. В игре он способен превращаться в цикаду, чтобы избегать встреч с сильными противниками, исследуя окружающий мир. При этом когда дело доходит до драки, герой демонстрирует отличные боевые навыки.

Геймплейный ролик записан с использованием альфа-версии игры и тем не менее он выглядит весьма свежо и привлекательно. Когда разработчик рассказал, что он создан силами минимальной команды, то публика удивилась еще больше. Оказывается, Game Science решилась поделиться трейлером для того, чтобы привлечь к своему проекту талантливых разработчиков, которые помогут довести его до релиза.

Игра Black Myth: Wukong создана на основе движка Unreal Engine 4, ее разрабатывают для ПК и консолей следующего поколения, но даже предварительной даты релиза у проекта еще нет. Надеемся, что у команды получится завершить разработку и мы получим возможность поиграть в эту игру в обозримом будущем.

Источник: IGN, WukongNews