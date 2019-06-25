Китайцы показали роботанкер для перевозки нефти

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В Китае презентовали первый в мире «умный» нефтяной танкер: гигантский корабль способен брать на борт 308 тысяч тонн грузов и может обходиться практически без экипажа — людям остается лишь контролировать работу автоматики и вспомогательных систем.

Как сообщается, транспортное средство длиной 300 м и высотой 55 м получило название New Journey. Разработанное Китайской корпорацией судостроительной промышленности (CSIC) по заказу China Merchants Energy Shipping Company судно оснащено автономными системами управления, навигации, безопасности, а также распределения жидких грузов (уравновешивание жидких грузов крайне важно для танкеров, которые в противном случае могут потерять равновесие и опрокинуться) и энергоэффективности. Помимо этого, роботанкер оборудован «установкой для обеспечения связи судно-берег».

«Если дать New Journey начальную и конечную точки, он предложит на выбор несколько вариантов маршрута, например, «наиболее быстрый» и «наиболее экономный», — рассказывают китайские инженеры о преимуществах новинки. — Кроме того, опираясь на свою интеллектуальную навигационную систему, роботанкер, радиус поворота которого намного больше, чем у любого автомобиля, может точно определять положение и скорость других судов в пределах 10 морских миль [около 19 км], благодаря чему всегда имеет достаточно времени, чтобы скорректировать маршрут и избежать столкновения».

Утверждается, что New Journey успешно прошел все необходимые морские испытания и уже передан заказчику.

По мнению китайских разработчиков, будущее грузовых морских перевозок именно за робосудами, «способными вывести экономическую эффективность, экологичность, безопасность и логистику морских перевозок на принципиально новый уровень».

Источник: Popmech