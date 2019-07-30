Китайские ученые разработали носимое устройство, способное заменить немым людям голосовые связки

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Поражение голосовых связок нередко приводит к тому, что человек становится немым. Чтобы помочь таким людям, китайские инженеры разработали носимое устройство, которое воспроизводит те или иные слова, считывая движения гортани. Система, получившая название WAGT, то есть Wearable artificial graphene throat, описана в научной статье, опубликованной в журнале ACS Nano учеными из Университета Цинхуа.

Как сообщается, чувствительная часть устройства представляет собой тонкую гибкую наклейку размером примерно 1,5 × 3 сантиметра, выполненную из пленки поливинилового спирта. С помощью лазера на нее нанесен слой графена. Эта конструкция приклеивается к коже обычной водой, как временная детская татуировка, и держится на протяжении минимум 11 часов.

При помощи проводов наклейка соединяется с небольшим устройством, располагающимся на руке, включающим микрокомпьютер, усилитель и декодер.

Посредством одной из половинок наклейки система считывает движения гортани, связанные с произнесением слов (человек совершает их, даже если его голосовые связки не работают). Компьютер интерпретирует эти данные и дает команду второй половине наклейки на воспроизведение звуков. Отметим, что, выступая в качестве динамика, наклейка способна генерировать звук громкостью 75 децибел, затрачивая на это всего 0,38 ватта.

Судя по всему, на данный момент ПО в состоянии распознавать и воспроизводить только определенные слова, спектры и аудиопримеры которых были заранее внесены в базу данных устройства.

Тесты показали, что система в состоянии различить по движениям гортани, как человек произносит фразу: «Люси – студентка. Она говорит: «С Новым годом!». Также на испытаниях устройство успешно считало и воспроизвело короткие английские слова вроде ОK или No.

Вдобавок исследователи проверили устройство в шумных средах и пришли к заключению, что решению не страшны сторонние звуки громкостью до 75 децибел.

В дальнейшем ученые намерены доработать технологию, в частности, сделать ее более компактной, а также разработать методику, которая позволит немым людям «произносить» слова таким образом, чтобы система могла без труда преобразовывать их в полноценную речь.

Источник: ACS