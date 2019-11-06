Клон AirPods Pro за $100 настолько хорош, что даже смартфоны iPhone не способны отличить подделку от оригинала





На прошлой неделе Apple выпустила новые полностью беспроводные внутриканальные наушники AirPods Pro с шумоподавлением, обзор которых уже можно почитать и посмотреть на нашем сайте. В США их цена составляет $249, в Украине предложения стартуют от 7 949 грн. И вот спустя всего неделю в Китае появился доступный клон новых AirPods Pro за $100, причем на сей раз скопировали настолько хорошо, что даже смартфоны iPhone не способны отличить подделку от оригинала (на заглавном фото).

100$ AirPods Pro clones are ready pic.twitter.com/liEsEXqUi7 — Ben Geskin (@BenGeskin) November 6, 2019

На качественную подделку AirPods Pro обратил внимание известный блогер и дизайнер Вениамин Гескин, который опубликовал фотографии и ролик с участием устройства неизвестного производителя.

Как можно увидеть, внешне китайская копия действительно в точности как оригинальные AirPods Pro. А вот насколько китайский аналог близок к оригинальному гаджету купертиновского гиганта по звучанию и функциональности можно будет судить только после того, как появятся видеообзоры (если такое вообще появятся).

В целом сам факт копирования ничуть не удивляет. Что тут говорить про малоизвестные компании, если даже признанный китайский производитель Xiaomi особо не стесняется заимствовать узнаваемый дизайн гаджетов Apple для своих устройств.

Что же касается возможности автоматического подключения к iPhone без дополнительных настроек, вполне вероятно, что по аналогии с копией AirPods 2, о которой сообщалось в начале года, копия AirPods Pro также получила чип W1, использующийся в оригинальных наушниках Apple.

Источник: Twitter