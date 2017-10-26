Командир 53-й экспедиции МКС Рэнди Брезник ответил на вопросы украинских студентов в формате видеоконференции

Астронавт NASA Рэндольф Джеймс Брезник, находящийся сейчас на борту МКС в составе 53-й длительной экспедиции в должности командира на этой неделе провел небольшую сессию вопросов и ответов с украинскими студентами. В рамках этой «встречи», проходившей в формате видеоконференции, астронавт рассказал о жизни и исследованиях на борту МКС.

Студенты задавали самые разные вопросы, начиная от подготовки, которую проходят астронавты NASA, что является самым важным в их работе и каким инженер видит будущее космонавтики, до особенностей наблюдения за солнечной активностью. Ниже приводим видеозапись встречи украинских студентов с астронавтом МКС, организованной NASA при содействии американского посла в Украине Мари Йованович.

Источник: YouTube