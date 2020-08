Командный шутер G.I. Joe: Operation Blackout выйдет на ПК и консолях 13 октября 2020 года [скриншоты, трейлер]

Осенью текущего года поклонники франшизы G.I. Joe получат возможность поиграть своими игрушечными солдатиками не в реальной жизни, а с помощью ПК или приставки. Игра G.I. Joe: Operation Blackout представляет собой командный шутер с видом от третьего лица, который отличается характерным мультяшным визуальным оформлением.

Игрок сможет выбрать 12 различных героев из двух команд (Team Joe и Team Cobra), при этом разработчики уже подтвердили, что в проекте будут играбельные герои Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock и Storm Shadow. Чтобы лучше узнать их историю и возможности можно будет пройти одиночную сюжетную кампанию из 18 миссий, основанную на оригинальных комиксам 80-х годов.

Как только игрок готов к сражениям с реальными оппонентами, он сможет выбрать локальный кооперативный режим с разделением экрана или же один из множества мультиплеерных режимов (Capture the Flag, Assault, King of the Hill и др.).

Игра G.I. Joe: Operation Blackout выйдет на ПК, а также игровых консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже 13 октября 2020 года.

Напомним, что изначально бренд G.I. Joe представлял собой наборы игрушечных фигурок солдатиков от компании Hasbro, однако затем франшиза была расширена на комиксы, игры, сериалы и фильмы, включая G.I. Joe: The Rise of Cobra / «Бросок кобры» (2009) и G.I. Joe: Retaliation / «Бросок кобры 2» (2013).

Источник: IGN