Комедия Coming 2 America / «Поездка в Америку 2» с Эдди Мерфи выйдет на экраны через месяц — спустя 33 года после премьеры первой части [трейлер]

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Комедийный актер Эдди Мерфи явно переживает вторую молодость (в отличие от того же Брюса Уиллиса), перезапуская франшизы, в которых снимался десятки лет назад. В данный момент в работе находится «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» (предыдущая часть франшизы вышла 27 лет назад), а сиквел «Поездки в Америку» и вовсе уже готов к премьере, несмотря на то, что первая часть вышла на экраны в далеком 1988 году.

Сюжет фильма «Поездка в Америку 2» / Coming 2 America является прямым продолжением оригинального фильма, который закончился свадьбой главных героев. Спустя годы после восхождения на трон король Аким (Эдди Мерфи) узнает, что его первая поездка в Америку привела к появлению внебрачного сына. Естественно, Аким вместе со своим другом и советником Сэмми (Арсенио Холл) решает отправиться в США еще раз, чтобы увидеть сына и убедить его стать наследником королевства Замунда.

Помимо главных героев первой части «Coming to America» Эдди Мерфи, Арсенио Холла, Шери Хидли и Джеймса Эрла Джонса в сиквеле появятся Уэсли Снайпс, Лесли Джонс, Кики Лейн, Джермейн Фоулер, Трейси Морган и другие.

Изначально производством фильма Coming 2 America занималась Paramount Pictures, однако из-за пандемии и задержек проката она была вынуждена продать права стриминговому сервису Amazon Prime Video, где 5 марта 2021 года и состоится премьера.

Источник: Amazon