Кому уменьшенную (но летающую!) копию ракеты New Shepard компании Blue Origin за $70?

Как и полноценный космический корабль New Shepard, на котором основатель Blue Origin Джефф Безос недавно впервые слетал в космос, уменьшенная модель Estes New Shepard рассчитана на повторное использование (и да, она способна летать).

Ведущий американский производитель ракетных моделей Estes Rockets и общественная организация Club for the Future, основанная Blue Origin, отметили недавних триумфальный полет Джеффа Безоса на New Shepard выпуском уменьшенной (1/66) модели системы. Она оснащается двигателями C6-3 или C6-5, и способна подниматься на высоту до 400 футов (121,92 метра). Модель тоже состоит из двух частей; после отделения капсула проходит сквозь атмосферу и спускается на большом парашюте с последующей мягкой посадкой. И, как было упомянуто выше, Estes New Shepard, которая внешне полностью повторяет New Shepard, напоминающей по форме пенис, рассчитана на многоразовое использование.

Estes New Shepard уже доступна для предзаказа на сайте Estes Rockets по цене $69,99. Полный комплект со стартовой площадкой, контроллером и набором одноразовых двигателей оценен в $109,99. В рознице Estes New Shepard появится 1 ноября 2021 года. На сегодня это самый доступный способ «сыграть» в Джеффа Безоса.

В онлайн-магазине Estes есть и другие модели ракет и летательных аппаратов, включая SATURN V, многострадальную NASA SLS, которая пока еще даже не летала.

Остается добавить, что сегодня вечером Blue Origin провела очередной успешный запуск New Shepard без людей — в рамках миссии NS17 ракета доставила к границе космоса различные полезные нагрузки для исследовательских целей.