Консервативные активистки борются с неофеминистками в дебютном трейлере мини-сериала «Миссис Америка», основанного на реальных событиях

Стриминговый сервис Hulu опубликовал дебютный трейлер мини-сериала «Миссис Америка», основанного на реальных событиях. Его действие происходит в Соединенных Штатах 70-х годов: шоу повествует о борьбе за Поправку о равных правах к Конституции США (Equal Rights Amendment) — и против нее.

Главная героиня — консервативная активистка Филлис Шлэфли в исполнении Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт?») — ведет информационную войну против феминисток второй волны и Женского освободительного движения. Она публично выступает против поправки, считая, что та отнимет привилегии у домохозяек и матерей. Шлэфли противостоят такие известные феминистки и общественные деятельницы, как Глория Стайнем, Бетти Фридан, Ширли Чисхолм и Белла Абзуг.

Помимо Кейт Бланшетт, в мини-сериале сыграли также Роуз Бирн («Богиня 1967 года», «Люди Икс», «Голая Джульетта») — она исполнила роль Глории Стайнем, — Сара Полсон («Американская история преступлений», «12 лет рабства», «Секретное досье») и Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»).

Сериал снят телеканалом FX, однако будет показан на стриминговом сервисе Hulu — премьера состоится 15 апреля.

Источник: BirdInFlight