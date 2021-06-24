Кооперативный survival-шутер Aliens: Fireteam Elite выйдет 24 августа, в Steam уже открыт предзаказ по цене от 599 грн [трейлер]





Разработчики кооперативного шутера по вселенной «Чужих» объявили о смене названия и открыли предзаказы, объявив точную дату релиза. Ранее известная как Aliens: Fireteam в итоге игра получила название Aliens: Fireteam Elite, а поиграть в нее можно будет уже через два месяца, 24 августа 2021 года.

В Steam у игры уже есть своя страница, стандартная версия игры стоит 599 грн ($39,99 в США), а Deluxe Edition — почти вдвое дороже, 1099 грн ($69,99 в США). Помимо ПК игру можно будет запустить на консолях предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One, а также на актуальных игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Действие игры Aliens: Fireteam Elite от Cold Iron Studios развернется во вселенной «Чужих», спустя 23 года после оригинальной кинотрилогии Alien. Команда морских пехотинцев с корабля USS Endeavor попадает в зараженный ксеноморфами объект из которого придется искать выход в рамках четырех кампаний, попутно отбивая непрекращающиеся атаки многочисленных инопланетных монстров.

Игрок может выбрать один из пяти классов (стрелок, подрывник, техник, медик и разведчик), каждый из которых имеет свои способности и преимущества. Такеж в его распоряжении широкий арсенал из более чем 30 видов оружия и 70 модификаций/насадок. Враги представлены более 20 типами существ, в том числе 11 различных видов ксеноморфов, от лицехватов до преторианцев, каждый из которых обладает собственным типом интеллекта.

Источник: Polygon