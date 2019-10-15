Крошечный имплант поможет медикам вовремя предпринять меры, чтобы предотвратить слепоту





При глаукоме повышенное внутриглазное давление может привести к повреждению зрительного нерва и слепоте. Чтобы избежать этого, пациенты вынуждены регулярно проходить проверку у офтальмолога, который при необходимости корректирует лекарственную терапию или назначает хирургическую операцию.

К сожалению, подобные проверки обычно проводятся не чаще нескольких раз в год, и то, что происходит с глазом между визитами к доктору, как правило, упускается из виду. Контролировать уровень внутриглазного давления постоянно можно с помощью специальных имплантов, однако их приходится вводить хирургическим путем, а такого рода сложные процедуры могут быть показаны отнюдь не всем пациентам.

Имплант Injectsense, о котором рассказывает New Atlas, намного менее инвазивен. Это крошечное устройство размером 2,5 на 0,6 мм предназначено для введения в среднюю часть ресничного тела, причем вся процедура, по утверждению разработчиков гаджета, должна занимать около пяти минут и проводиться в условиях кабинета офтальмолога.

Существующий прототип работает от радиосигнала и передает данные о внутриглазном давлении подопытных животных по требованию. В будущем, до того, как агрегат начнут исследовать на людях, разработчики намерены снабдить Injectsense миниатюрной батареей, которая будет заряжаться беспроводным способом от умных очков. Собираемые данные устройство будет регулярно отправлять через сопряженный смартфон пользователя на облачный сервис, а получить доступ к этой информации можно будет в любое время с помощью специального приложения. Предполагается, что решение позволит и пациентам, и врачам более эффективно следить за состоянием глаз и оперативно реагировать на превышение допустимых норм.

Первые испытания Injectsense на людях пройдут в начале 2021 года. В случае успеха устройство сначала выйдет на европейский рынок, а через полгода появится в США.

Источник: hightech.plus