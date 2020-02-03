Легкий двухместный вертолет Robinson R-22 переделали в грузовой БПЛА





Американская компания UAVOS конвертировала пилотируемый легкий двухместный вертолет Robinson R-22 в грузовой беспилотный летательный аппарат. Согласно сообщению предприятия, новый аппарат предназначен как для доставки грузов, так и для использования в поисково-спасательных и гуманитарных операциях.

Отметим, что сегодня некоторые разработчики рассматривают переделку уже существующих пилотируемых летательных аппаратов в беспилотные в качестве возможности быстро и относительно дешево создавать многоцелевые дроны, которые могут быть использованы как для коммерческой развозки грузов, так и для решения многих других задач, включая поисково-спасательные операции — в их рамках устройства могут доставлять, к примеру, еду, медикаменты, топливо и средства коммуникации — и разведку.

Грузовой беспилотник компании UAVOS, созданный на базе легкого вертолета R-22, может перевозить грузы массой до 180 килограммов, находиться в воздухе до шести часов и развивать скорость до 189 км/ч (максимальная крейсерская скорость — 160 км/ч). Максимальная дальность полета беспилотника составляет 1020 километров, максимальная высота полета — 4,2 км. Аппарат может работать в том числе в «суровых» погодных условиях, таких как сильный ветер, и в любое время суток, а также «не боится» летать над водой.

В беспилотном вертолете реализованы полностью автоматические взлет и посадка. При этом известно, что для посадки беспилотному R-22 нужна ровная площадка не менее 15 метров в длину и ширину. Другие подробности об аппарате не раскрываются.

Источник: N+1