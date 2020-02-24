Lyft приобрел стартап, который занимается размещением «гипертаргетированной» рекламы на райдшеринговых автомобилях





Райдшеринговый сервис Lyft, похоже, нашел новый источник дохода: компания приобрела работающий в нескольких крупных городах США, включая Нью-Йорк и Чикаго, стартап Halo Cars, который специализируется на размещении «гипертаргетированной» рекламы на автомобилях водителей, сотрудничающих с райдшеринговыми сервисами на постоянной основе и имеющих высокий рейтинг. Для этого стартап выдает водителям-партнерам, оставившим заявку на его сайте и прошедшим дополнительную проверку, размещаемый на крыше транспортных средств небольшой LED-дисплей, который подключается к интернету через смартфон шофера и на котором затем начинает отображаться видеореклама.

Как изменится бизнес-модель стартапа после приобретения, не уточняется. До этого выбранные водители, сотрудничающие с Halo Cars, могли зарабатывать дополнительно вплоть до $400 в месяц, а рекламодатели, в свою очередь, получали передвижной рекламный щит с возможностью «гипертаргетинга»: так, заказавшие показ своей рекламы на дисплеях стартапа могли выбрать время и погодные условия, при которых их реклама может отображаться, а также определить районы, где допустимо, а где — недопустимо демонстрировать их бренд. Например, рекламодатель мог запретить стартапу показывать свою рекламу около магазинов для взрослых или ограничить показ рекламы теми районами, где, согласно демографическим данным (предоставляемым, к слову, самим стартапом, покупающим эту информацию у специализированных компаний), больше всего проживает жителей или чаще всего бывают люди, являющиеся ЦА рекламируемой продукции. Кроме того, каждые две недели Halo Cars готовит для рекламодателей отчет о показах из рекламы, в котором указывается, сколько раз, когда, где и какой аудитории демонстрировался их видеоконтент.

Engadget отмечает, что выход на рынок рекламы вполне может помочь Lyft в борьбе с убыточностью — несмотря на то, что сервис пытается в последние годы выйти на прибыльность, за 2019 год его убытки составили почти $652 млн. Впрочем, главный вопрос состоит в том, позволит ли компания приобретенному стартапу и дальше платить водителям за размещение дисплея на крышах своих авто. Существует вероятность, что Lyft ограничит использование решения Halo Cars лишь своими шоферами, а также сделает размещение дисплеев обязательным, начав забирать все доходы от рекламы себе, указывают журналисты.

Источник: Engadget