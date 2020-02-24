Блоги
Lyft приобрел стартап, который занимается размещением «гипертаргетированной» рекламы на райдшеринговых автомобилях

Lyft приобрел стартап, который занимается размещением «гипертаргетированной» рекламы на райдшеринговых автомобилях

Lyft приобрел стартап, который занимается размещением «гипертаргетированной» рекламы на райдшеринговых автомобилях


Райдшеринговый сервис Lyft, похоже, нашел новый источник дохода: компания приобрела работающий в нескольких крупных городах США, включая Нью-Йорк и Чикаго, стартап Halo Cars, который специализируется на размещении «гипертаргетированной» рекламы на автомобилях водителей, сотрудничающих с райдшеринговыми сервисами на постоянной основе и имеющих высокий рейтинг. Для этого стартап выдает водителям-партнерам, оставившим заявку на его сайте и прошедшим дополнительную проверку, размещаемый на крыше транспортных средств небольшой LED-дисплей, который подключается к интернету через смартфон шофера и на котором затем начинает отображаться видеореклама.

Как изменится бизнес-модель стартапа после приобретения, не уточняется. До этого выбранные водители, сотрудничающие с Halo Cars, могли зарабатывать дополнительно вплоть до $400 в месяц, а рекламодатели, в свою очередь, получали передвижной рекламный щит с возможностью «гипертаргетинга»: так, заказавшие показ своей рекламы на дисплеях стартапа могли выбрать время и погодные условия, при которых их реклама может отображаться, а также определить районы, где допустимо, а где — недопустимо демонстрировать их бренд. Например, рекламодатель мог запретить стартапу показывать свою рекламу около магазинов для взрослых или ограничить показ рекламы теми районами, где, согласно демографическим данным (предоставляемым, к слову, самим стартапом, покупающим эту информацию у специализированных компаний), больше всего проживает жителей или чаще всего бывают люди, являющиеся ЦА рекламируемой продукции. Кроме того, каждые две недели Halo Cars готовит для рекламодателей отчет о показах из рекламы, в котором указывается, сколько раз, когда, где и какой аудитории демонстрировался их видеоконтент.

Пример отчета Halo Cars.

Engadget отмечает, что выход на рынок рекламы вполне может помочь Lyft в борьбе с убыточностью — несмотря на то, что сервис пытается в последние годы выйти на прибыльность, за 2019 год его убытки составили почти $652 млн. Впрочем, главный вопрос состоит в том, позволит ли компания приобретенному стартапу и дальше платить водителям за размещение дисплея на крышах своих авто. Существует вероятность, что Lyft ограничит использование решения Halo Cars лишь своими шоферами, а также сделает размещение дисплеев обязательным, начав забирать все доходы от рекламы себе, указывают журналисты.

Источник: Engadget

  • Любопытно, что LED-дисплеи Halo Cars имеют не только высокое разрешение, но и автоматически настраиваемую яркость, что позволяет им эффективно демонстрировать рекламные ролики и в дождь, и при солнечной погоде.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить