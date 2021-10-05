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Магазин Epic Games Store запускает систему достижений для игроков

Магазин Epic Games Store запускает систему достижений для игроков

Магазин Epic Games Store запускает систему достижений для игроков

Магазин игрового контента Epic Games Store объявил о скором выходе системы достижений (achievement system), начиная со следующей недели игроки смогут получать опыт за достижения Epic в определённых играх.

На старте работы системы заработать «ачивки» можно будет в Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4, Alan Wake Remastered и пр.

Достижения Epic распределены по четырём категориям на основе опыта. Платиновое достижение даётся за получение 1000 единиц опыта в игре. Категории достижений Epic и получаемое за них количество опыта выглядят следующим образом:

  • Бронза = 5−45 ед. опыта
  • Серебро = 50−95 ед. опыта
  • Золото = 100−200 ед. опыта
  • Платина = 250 ед. опыта

У игр с достижениями Epic появилась отдельная страница, где можно отслеживать свои успехи. На странице указаны достижения Epic в игре, сколько опыта осталось до каждого из них, а также выделены те достижения Epic, которые игрок скоро получит. Достижения Epic и прогресс в них теперь можно посмотреть в библиотеке. Кроме того, достижения Epic для конкретной игры отмечены в её описании в магазине. До конца года появится ещё несколько социальных функций и наград для игроков.

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Напомним, что год назад Epic Games Store запустил инструменты достижений для разработчиков, но эти достижения полностью принадлежат разработчикам и управляются ими. Достижения разработчиков будут и дальше функционировать в играх, если разработчики интегрировали их ранее и не хотят использовать новую систему достижений Epic.

В свою очередь новая система достижений даёт игрокам дополнительные преимущества и приводит их в соответствие с системами достижений на других платформах (в Steam такая система действует уже более 10 лет).

Источник: Engadget

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