Магазин Epic Games Store запускает систему достижений для игроков

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Магазин игрового контента Epic Games Store объявил о скором выходе системы достижений (achievement system), начиная со следующей недели игроки смогут получать опыт за достижения Epic в определённых играх.

На старте работы системы заработать «ачивки» можно будет в Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4, Alan Wake Remastered и пр.

Достижения Epic распределены по четырём категориям на основе опыта. Платиновое достижение даётся за получение 1000 единиц опыта в игре. Категории достижений Epic и получаемое за них количество опыта выглядят следующим образом:

Бронза = 5−45 ед. опыта

Серебро = 50−95 ед. опыта

Золото = 100−200 ед. опыта

Платина = 250 ед. опыта

У игр с достижениями Epic появилась отдельная страница, где можно отслеживать свои успехи. На странице указаны достижения Epic в игре, сколько опыта осталось до каждого из них, а также выделены те достижения Epic, которые игрок скоро получит. Достижения Epic и прогресс в них теперь можно посмотреть в библиотеке. Кроме того, достижения Epic для конкретной игры отмечены в её описании в магазине. До конца года появится ещё несколько социальных функций и наград для игроков.

Напомним, что год назад Epic Games Store запустил инструменты достижений для разработчиков, но эти достижения полностью принадлежат разработчикам и управляются ими. Достижения разработчиков будут и дальше функционировать в играх, если разработчики интегрировали их ранее и не хотят использовать новую систему достижений Epic.

В свою очередь новая система достижений даёт игрокам дополнительные преимущества и приводит их в соответствие с системами достижений на других платформах (в Steam такая система действует уже более 10 лет).

Источник: Engadget