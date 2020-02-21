Makani — создатель воздушных змеев, вырабатывающих электричество — лишился поддержки Alphabet

Инженеры начинали с модифицирования оборудования для кайтсерфинга и в итоге создали автономный кайт с 25-метровым размахом крыла, способный обеспечивать энергией несколько сотен домов, рассказывает Фелкер.

«За семь лет демонстрационный воздушный змей мощностью 20 кВт превратился в промышленный кайт для выработки электричества, способный генерировать 600 кВт», — указывает генеральный директор Makani.

В начале 2019 года Makani вышла из проекта X (подразделение Alphabet), чтобы стать отдельным бизнесом внутри холдинга. После этого при поддержке Shell производитель продемонстрировал первые полеты промышленного образца кайта с плавучей платформы у берегов Норвегии (до этого испытания воздушного змея компании проводились на суше).

Конструкция воздушного змея Makani (два первых слайда), а также описание принципа его работы (два последних слайда). Вкратце говоря, решение состоит из базы и летательного аппарата, которые соединены между собой при помощи высокопрочного провода длиной 500 м. После запуска воздушный змей начинает автономно летать около башни по круговой траектории, позволяющей встречному воздушному потоку «эффективнее всего» раскручивать винты аппарата. Будучи подсоединенными к гибридным мотор-генераторам, винты, в свою очередь, начинают раскручивать генераторы. В результате на борту воздушного змея происходит выработка электричества, которое по проводу передается на станцию, а оттуда ― в энергосеть.



Сейчас Shell изучает возможности, чтобы продолжить развитие технологий Makani, добавил Фелкнер, отдельно подчеркнув, что его компания не собирается прекращать свою деятельность.

Причиной, по которой Alphabet решил бросить инженеров-кайтсерферов на произвол судьбы, называется то, что дорога к коммерциализации технологии генерирующих электричество воздушных змеев оказалась более тернистой и долгой, чем предполагалось изначально.

Источник: VC