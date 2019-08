Мама отобрала у 15-летней девочки Дороти все гаджеты, но та не растерялась и все равно вышла в Twitter через… умный холодильник. Жаль, что это фейк

Одна из самых обсуждаемых историй этой недели в англоязычном интернете — о крайне смекалистой 15-летней девушке-подростке по имени Дороти. За прошлые сутки о ней написали разные крупные онлайн-издания, включая The Guardian и CBS News.

Якобы заложница современного мира технологий и соцсетей не может жить без Twitter, настолько, что когда мама в качестве наказания за небрежность (во время готовки еды девушка отвлеклась и устроила небольшой пожар) отобрала телефон, та начала использовать различные электронные устройства. Поначалу она писала с помощью портативной игровой консоли Nintendo 3DS, но когда внимательная мама прознала, то пригрозила дочери закрытием аккаунта. Но Дороти уже было не остановить и она нашла новый способ писать сообщения в свой Twitter — с консоли Wii U. В итоге, когда мама, как ей казалось, отрезала все возможные пути отхода, дочь умудрилась написать твит с… «умного» холодильника производства LG. Собственно, вот этот твит:

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.

— dorothy 🏹 (@thankunext327) August 8, 2019