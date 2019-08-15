Мама отобрала у 15-летней девочки Дороти все гаджеты, но та не растерялась и все равно вышла в Twitter через… умный холодильник. Жаль, что это фейк





Одна из самых обсуждаемых историй этой недели в англоязычном интернете — о крайне смекалистой 15-летней девушке-подростке по имени Дороти. За прошлые сутки о ней написали разные крупные онлайн-издания, включая The Guardian и CBS News.

Якобы заложница современного мира технологий и соцсетей не может жить без Twitter, настолько, что когда мама в качестве наказания за небрежность (во время готовки еды девушка отвлеклась и устроила небольшой пожар) отобрала телефон, та начала использовать различные электронные устройства. Поначалу она писала с помощью портативной игровой консоли Nintendo 3DS, но когда внимательная мама прознала, то пригрозила дочери закрытием аккаунта. Но Дороти уже было не остановить и она нашла новый способ писать сообщения в свой Twitter — с консоли Wii U. В итоге, когда мама, как ей казалось, отрезала все возможные пути отхода, дочь умудрилась написать твит с… «умного» холодильника производства LG. Собственно, вот этот твит:

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again. — dorothy 🏹 (@thankunext327) August 8, 2019

Я не знаю, будет ли это опубликовано. Я говорю со своим холодильником, какого черта. Мама снова отобрала все мои гаджеты.

Самое интересное, что в свойствах твита в графе клиента, с которого он был отправлен, значится LG Smart Refrigerator.

Сообщение Дороти стало вирусным — его ретвитнули более 20 тысяч раз. Само собой, подобное событие не могло не привлечь внимание соцсети и других компаний. Компания Twitter написала в своем аккаунте #FreeDorothy («Свободу Дороти»). LG сделала то же самое. История о Дороти дошла даже до администрации Трампа, которая в том же Twitter назвала Дороти своим «кумиром». В ответ девочка выразила всем благодарность, отправив еще одно сообщение в твиттер — с холодильника, разумеется.

Журналистам The Guardian удалось взять интервью у Дороти. Девочка пожаловалась, что чувствуется себя «подавленной» из-за решения матери отнять у нее все электронные устройства. Чтобы выйти на связь с журналистами, она воспользовалась iPad двоюродного брата.

Как было понятно еще по заголовку, эта занимательная история на самом деле фейк. Инструменты разработчика позволяют прописать любое устройство, которое затем будет отображаться в опубликованном твите. Кроме того, в интервью BuzzFeed News представители LG подтвердили, что официального клиента Twitter для умных холодильников компании не существует. И если бы девушку отправляла твиты через встроенный браузер, то они отображались бы просто как отправленные через веб-версию. То есть, очевидно, что это просто отличная история, а самой девушки Дороти в реальности не существует. И все же было бы интересно узнать, кто стоит за этой хорошо продуманной кампанией. Аккаунт явно был зарегистрирован поклонницей известной певицы Ариана Гранде (thankunext327 — явная отсылка к одной из самых известных песен исполнительницы thank u, next). Между тем, в Twitter появились новые аккаунты из стана поклонников Арианы Гранде, рассказывающие, что знают Дороти в реальной жизни.

Источник: BuzzFeed News и Twitter