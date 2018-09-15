Марк Цукерберг: Facebook готов противостоять попыткам вмешательства в выборы

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Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть сегодня более подготовлена к попыткам стороннего вмешательства в выборы, чем во время президентской гонки 2016 года.

«В 2016 году наши системы безопасности были направлены против традиционных кибератак, таких как фишинг, хакерская деятельность и вредоносные программы. Мы выявляли эти угрозы и уведомляли об этом правительства, а также всех, кто пострадал. Чего мы не учли, так это скоординированных действий из-за рубежа — сетей фейковых аккаунтов, распространяющих ненависть и дезинформацию», — утверждает Цукерберг.

Он отметил, что сегодня Facebook лучше подготовлен к таким атакам.

«Мы обнаружили и удалили ряд фейковых аккаунтов, нацеленных на вмешательство в выборы во Франции, Германии, Алабаме, Мексике и Бразилии. Мы нивелировали кампании по иностранному влиянию из России и Ирана, пытающихся воздействовать на ход выборов в США, Великобритании и странах Ближнего Востока, а также предупредили деятельность групп из Мексики и Бразилии, которые были направлены на пользователей из собственных стран. Мы напали на экономические стимулы распространения дезинформации», — написал Цукерберг.

Он добавил, что Facebook стал более тесно сотрудничать с правительствами различных государств, в том числе Германии, США и Мексики, для координации совместных усилий на время выборов. Также был установлен новый стандарт прозрачности в рекламной индустрии — отныне рекламодатели несут ответственность за публикуемую рекламу.

Вместе с тем, глава социальной сети признает, что полностью искоренить злоупотребления невозможно.

«Хотя мы добились устойчивого прогресса, мы сталкиваемся с хитрыми, хорошо финансируемыми противниками. Они не сдадутся, они будут развиваться. Нам приходится постоянно улучшать систему безопасности, оставаясь на шаг впереди. Мы продолжим наше сотрудничество с правительствами, специалистами в сфере IT и информационной безопасности, а также будет и дальше инвестировать в системы защиты пользователей Facebook от дезинформации», — подытожил Цукерберг.

Источники: NV, аккаунт Марка Цукерберга в Facebook