Metro Redux выйдет на Nintendo Switch 28 февраля

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Сборник Metro Redux, состоящий из переизданий Metro 2033 и Metro Last Light со всеми дополнениями, выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 28 февраля. Об этом заявила студия 4A Games, целиком ответственная за порт.

Для установки обеих Switch-версий не понадобятся дозагрузки из интернета — весь контент умещается на картридже в 16 ГБ.

Metro Redux уже можно предзаказать. По словам разработчиков, в некоторых розничных магазинах за предзаказ физической копии можно будет получить набор Ranger Cache («Тайник рейнджера»), в который входят значки, постер и открытки с артами, а также эксклюзивное оформление коробки.

Источник: DTF