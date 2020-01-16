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Metro Redux выйдет на Nintendo Switch 28 февраля

Metro Redux выйдет на Nintendo Switch 28 февраля

Metro Redux выйдет на Nintendo Switch 28 февраля


Сборник Metro Redux, состоящий из переизданий Metro 2033 и Metro Last Light со всеми дополнениями, выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 28 февраля. Об этом заявила студия 4A Games, целиком ответственная за порт.

Для установки обеих Switch-версий не понадобятся дозагрузки из интернета — весь контент умещается на картридже в 16 ГБ.

Metro Redux уже можно предзаказать. По словам разработчиков, в некоторых розничных магазинах за предзаказ физической копии можно будет получить набор Ranger Cache («Тайник рейнджера»), в который входят значки, постер и открытки с артами, а также эксклюзивное оформление коробки.

Источник: DTF

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