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Microsoft намекнула на возвращение «Скрепыша»

Microsoft намекнула на возвращение «Скрепыша»

Microsoft намекнула на возвращение «Скрепыша»


Microsoft «пригрозила» вернуть надоедливого полюбившегося многим Скрепыша — знаменитого виртуального помощника, который впервые появился Office 97. 14 июля на своей страничке в Twitter разместила пост, в котором пообещала заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на Скрепыша, если он наберет 20 тысяч лайков.

За считанные часы твит собрал целевые 20 тыс. лайков. На момент написания этой новости счетчик лайков перевалил за 132 тыс. и, похоже, Microsoft намерена сдержать обещание и возродить помощника в виде невинного смайлика. Не исключено, что в итоге Microsoft решит пойти еще дальше и вернуть Скрепыша в Office в том или ином виде.

Как бы там ни было, это будет уже не первое возвращение «Скрепыша» — в 2019 году персонаж на время вернулся в Microsoft Teams в виде анимированных стикеров, а в начале месяца персонажу посвятили один из фонов для того же Teams.

«Скрепыш» — один из почти 250 различных персонажей, разработанных в 1995 году в рамках проекта альтернативного интерфейса для Windows. В 2001 году в Office XP компания отказалась от Скрепыша, поскольку пользователи сочли его слишком навязчивым, а сам персонаж стал поводом для шуток и пародий.

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