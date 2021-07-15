Microsoft намекнула на возвращение «Скрепыша»





Microsoft «пригрозила» вернуть надоедливого полюбившегося многим Скрепыша — знаменитого виртуального помощника, который впервые появился Office 97. 14 июля на своей страничке в Twitter разместила пост, в котором пообещала заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на Скрепыша, если он наберет 20 тысяч лайков.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

За считанные часы твит собрал целевые 20 тыс. лайков. На момент написания этой новости счетчик лайков перевалил за 132 тыс. и, похоже, Microsoft намерена сдержать обещание и возродить помощника в виде невинного смайлика. Не исключено, что в итоге Microsoft решит пойти еще дальше и вернуть Скрепыша в Office в том или ином виде.

Wait and find out. — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

Как бы там ни было, это будет уже не первое возвращение «Скрепыша» — в 2019 году персонаж на время вернулся в Microsoft Teams в виде анимированных стикеров, а в начале месяца персонажу посвятили один из фонов для того же Teams.

«Скрепыш» — один из почти 250 различных персонажей, разработанных в 1995 году в рамках проекта альтернативного интерфейса для Windows. В 2001 году в Office XP компания отказалась от Скрепыша, поскольку пользователи сочли его слишком навязчивым, а сам персонаж стал поводом для шуток и пародий.