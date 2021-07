Microsoft намекнула на возвращение «Скрепыша»

Microsoft «пригрозила» вернуть надоедливого полюбившегося многим Скрепыша — знаменитого виртуального помощника, который впервые появился Office 97. 14 июля на своей страничке в Twitter разместила пост, в котором пообещала заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на Скрепыша, если он наберет 20 тысяч лайков.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC

— Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021