Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Microsoft объявила о закрытии журнала для разработчиков MSDN. Последний номер выйдет в ноябре 2019 года.

«Продукты и сервисы Microsoft расширялись на протяжении многих лет, а вместе с ними эволюционировал и журнал MSDN. Но сейчас мы поняли, что изданию пора на пенсию», — из обращения к читателям MSDN.

Все выпуски MSDN Microsoft пообещала выложить в открытый доступ, а для получения разного рода рекомендаций компания посоветовала пользоваться Microsoft Docs и читать блог The Visual Studio Blog. Тем, кто подписался на журнал и чья подписка включала номера после ноябрьского, вернут деньги.

Отметим, что ежемесячный журнал MSDN появился после объединения в 2000 году изданий Microsoft Systems Journal и Microsoft Internet Developer, причем MSJ выходил с середины 80-х. В настоящее время MSDN издается как в печатной версии, которая продается в США, так и в цифровой, которая доступна на нескольких языках.

Источники: The Verge, Onmsft