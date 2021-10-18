МКС временно потеряла ориентацию из-за случайного включения двигателей «Союза»
17 октября с МКС на Землю вернулся «Союз МС-18» со съемочной группой фильма «Вызов», но накануне во время рутинной проверки системы управления движением корабля произошло внештатное включение двигателей, в результате чего МКС временно потеряла ориентацию.
Инцидент произошел, когда бортинженер Олег Новицкий тестировал системы управления движением и навигацией (СУДН) и системы связи «Союза» перед расстыковкой, запланированной на 17 октября. Обычно эти тесты проводятся без включения двигателей.
Наземные команды NASA и Роскосмоса смогли оперативно восстановить контроль над станцией — станция потеряла ориентацию 15 октября в 12:13 дня по киевскому времени, а спустя примерно 30 минут контроль над МКС был восстановлен.
В Роскосмосе вскоре после инцидента заявили, что «никакой угрозы экипажу МКС не было».
«Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает»
из заявления Роскосмоса
Что конкретно стало причиной сбоя, который привел к внештатному запуску двигателей «Союза», повлекшему за собой изменение орбиты МКС, не уточняется.
Но это уже второй такой инцидент с участием российских аппаратов — в конце июля вследствие нештатной стыковки вышедшего из-под контроля модуля «Наука» станцию развернуло на 45 градусов. Для восстановления стабильной ориентации сначала использовали двигатели «Звезды», а затем подключили «Прогресс». В то же время NASA вместе со SpaceX экстренно готовили Crew Dragon Endeavour к аварийной эвакуации.
Остается вспомнить, что в декабре на МКС на «Союзе» полетит знаменитый японский миллиардер Юсаку Маэдзава, организующий первый туристический полет Starship вокруг Луны.
Юсаку Маэдзава — тот самый японец, организующий туристический полет Starship вокруг Луны — отправится на МКС на корабле Союз МС-20 в конце 2021 года