МКС временно потеряла ориентацию из-за случайного включения двигателей «Союза»

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17 октября с МКС на Землю вернулся «Союз МС-18» со съемочной группой фильма «Вызов», но накануне во время рутинной проверки системы управления движением корабля произошло внештатное включение двигателей, в результате чего МКС временно потеряла ориентацию.

Инцидент произошел, когда бортинженер Олег Новицкий тестировал системы управления движением и навигацией (СУДН) и системы связи «Союза» перед расстыковкой, запланированной на 17 октября. Обычно эти тесты проводятся без включения двигателей.

Наземные команды NASA и Роскосмоса смогли оперативно восстановить контроль над станцией — станция потеряла ориентацию 15 октября в 12:13 дня по киевскому времени, а спустя примерно 30 минут контроль над МКС был восстановлен.

В Роскосмосе вскоре после инцидента заявили, что «никакой угрозы экипажу МКС не было».

«Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает» из заявления Роскосмоса

Что конкретно стало причиной сбоя, который привел к внештатному запуску двигателей «Союза», повлекшему за собой изменение орбиты МКС, не уточняется.

Но это уже второй такой инцидент с участием российских аппаратов — в конце июля вследствие нештатной стыковки вышедшего из-под контроля модуля «Наука» станцию развернуло на 45 градусов. Для восстановления стабильной ориентации сначала использовали двигатели «Звезды», а затем подключили «Прогресс». В то же время NASA вместе со SpaceX экстренно готовили Crew Dragon Endeavour к аварийной эвакуации.

Остается вспомнить, что в декабре на МКС на «Союзе» полетит знаменитый японский миллиардер Юсаку Маэдзава, организующий первый туристический полет Starship вокруг Луны.