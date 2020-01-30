Мобильная версия Company of Heroes выйдет на iPad 13 февраля

Feral Interactive, которая занимается портированием на мобильные устройства Company of Heroes — высокооценной RTS в сеттинге Второй мировой войны от Relic (создатели Warhammer 40000: Dawn of War), объявила о том, что игра выйдет на iPad 13 февраля 2020 года. Позже ее планируют выпустить на iPhone и Android-устройствах.

По сообщению разработчиков, для запуска портированной версии понадобится iPad mini пятого поколения или новее, iPad Air третьего поколения или новее, iPad пятого поколения и новее или же iPad Pro, начиная с первого поколения.

Авторы порта обещают, что игра будет иметь «полностью адаптированный и оптимизированный интерфейс, который будет интуитивно понятен».

В новом трейлере Company of Heroes для iPad можно увидеть фрагменты геймплея и круговое тактическое меню, которого не было в оригинальной PC-версии.