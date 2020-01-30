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Мобильная версия Company of Heroes выйдет на iPad 13 февраля

Мобильная версия Company of Heroes выйдет на iPad 13 февраля

Мобильная версия Company of Heroes выйдет на iPad 13 февраля


Feral Interactive, которая занимается портированием на мобильные устройства Company of Heroes — высокооценной RTS в сеттинге Второй мировой войны от Relic (создатели Warhammer 40000: Dawn of War), объявила о том, что игра выйдет на iPad 13 февраля 2020 года. Позже ее планируют выпустить на iPhone и Android-устройствах.

По сообщению разработчиков, для запуска портированной версии понадобится iPad mini пятого поколения или новее, iPad Air третьего поколения или новее, iPad пятого поколения и новее или же iPad Pro, начиная с первого поколения.

Авторы порта обещают, что игра будет иметь «полностью адаптированный и оптимизированный интерфейс, который будет интуитивно понятен».

В новом трейлере Company of Heroes для iPad можно увидеть фрагменты геймплея и круговое тактическое меню, которого не было в оригинальной PC-версии.

В App Store уже доступен предзаказ за $14. Судя по информации на странице игры, она потребует iOS 13.1. Кроме того, предусмотрена русская локализация. Вместе с тем, известно, что на старте в iPad-версии Company of Heroes не будет мультиплеера.

Источник: DTF

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