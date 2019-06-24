Мультфильм Toy Story 4 / «История игрушек 4» собрал за первый уикэнд $118 млн в кинотеатрах США, показав лучший старт франшизы и третий результат за весь 2019 год

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Аналитики прогнозировали мультфильму Toy Story 4 / «История игрушек 4» сборы на уровне $130-140 млн в первый уикэнд проката в США, однако в итоге сиквел собрал «только» $118 млн. Хоть результат и оказался ниже ожидаемого, его трудно назвать разочаровывающим — зарубежные территории добавили в копилку еще $120 млн, доведя общую сумму до $238 млн, а лето в самом разгаре, так что финальные сборы наверняка продемонстрируют заметную прибыль.

Стоит отметить, что по уровню сборов за первый уикэнд Toy Story 4 стала самой успешной частью франшизы — первая часть в далеком 1995 году собрала всего $29,1 млн, вторая часть в 1999 году — $57,4 млн, а третья часть в 2010 году — $110,3 млн.

Весьма неплохо мультфильм выглядит и на фоне взрослых фильмов — результат в $118 млн стал третьим по счету в текущем году, больше удалось собрать только Avengers: Endgame ($357,1 млн) и Captain Marvel ($153,4 млн). Кстати, на четвертом месте расположился Aladdin (2019) с результатом $91 млн, так что на данный момент Disney удерживает первые четыре места данного топа.

Кстати, на вторую строку чарта поднялся перезапуск фильма ужасов Child’s Play / «Детские игры», а новый фильм Люка Бессона Anna / «Анна» не вошел даже в первую десятку, собрав унизительные $3,5 млн.

Отметим, что у нас на сайте уже вышла рецензия на Toy Story 4 / «История игрушек 4», мультфильм получил достаточно высокую оценку в 4 балла.

Источник: Box Office Mojo