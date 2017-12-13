На GOG.com запустили “Зимнюю распродажу” со скидками на игры до 90% и бесплатно раздают Grim Fandango Remastered

На сервисе цифровой дистрибуции игрового контента GOG.com стартовала зимняя распродажа, которая продлится до часу ночи 27 декабря по киевскому времени. В праздничной акции принимают участие более 500 игр из каталога со скидками до 90%, также сервис предлагает бесплатные игры за покупки, игры-сюрпризы в обмен на Звезды и новые игры в программе GOG Connect.

Вдобавок, в честь старта распродажи GOG.com дарит всем игрокам знаменитое переиздание культовой классической игры Grim Fandango Remastered. Для того, чтобы бесплатно получить его, следует зайти на сайт до 16:00 14 декабря и загрузить в личный аккаунт.

С первого дня распродажи среди игр со скидками можно найти: Ведьмак 3: Дикая Охота со скидкой 60%, Distant Worlds: Universe со скидкой 67%, X Rebirth: Home of Light Complete Edition со скидкой 75%, Heroes of Might and Magic® 3: Complete со скидкой 74%, What Remains of Edith Finch со скидкой 20%, Hellblade: Senua’s Sacrifice со скидкой 25% и другие, при этом новые скидки будут появляться каждый день до завершения акции 27 декабря.

За любые покупки, сделанные во время распродажи, можно получить игры в подарок. При достижении определенной суммы GOG.com дарит игру Hard West при совершении покупок на $15 или игру Master of Orion (2016) при совершении покупок на $45.

Участники распродажи также могут не только выбирать конкретные игры со скидками, но и покупать звезды с сюрпризом внутри. Каждая такая звезда стоит $0,99 и гарантировано скрывает в себе случайную игру из каталога, которая стоит дороже, чем такая звезда.

Источник: GOG.com