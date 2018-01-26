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На Humble Bundle бесплатно раздают набор хорроров Amnesia Collection
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На Humble Bundle бесплатно раздают набор хорроров Amnesia Collection

На Humble Bundle бесплатно раздают набор хорроров Amnesia Collection

Сайт Humble Bundle продолжает отличную традицию по бесплатной раздаче разнообразных видеоигр. На сей раз любители халявы и хорроров могут получить набор из двух игр: Amnesia: The Dark Descent и Amnesia: A Machine for Pigs

Предложение, как обычно, ограничено по времени и перестанет быть актуальным уже завтра, 27 января, после 20:00 по киевскому времени, так что заинтересованным пользователям медлить не стоит. Как всегда, единственное, что требуется – аккаунт в магазине Humble Store. Затем надо просто добавить набор себе в корзину и завершить покупку со 100-процентной скидкой. Полученный ключ активации необходимо будет зарегистрировать в системе Steam (кстати, там за набор просят 429₴).

Напомним, что обе игры являются достойными атмосферными хоррорами от первого лица с элементами выживания.

Amnesia: The Dark Descent была разработана шведской студией Frictional Games, известной своей серией игр Penumbra, и вышла в 2010 году. Продолжение Amnesia: A Machine for Pigs, созданное силами британских разработчиков The Chinese Room, вышло тремя годами позже – в 2013-м. Обе игры доступны на Windows, Linux и Mac OS.

Оригинальная Amnesia: The Dark Descent получилась лучше – у нее 85/100 на Metacritic и 95% положительных отзывов на Steam против 72/100 и 65% у продолжения Amnesia: A Machine for Pigs. И все же – они обе достойны места в вашей коллекции.

Источник: humblebundle

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