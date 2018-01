На Humble Bundle бесплатно раздают набор хорроров Amnesia Collection

Сайт Humble Bundle продолжает отличную традицию по бесплатной раздаче разнообразных видеоигр. На сей раз любители халявы и хорроров могут получить набор из двух игр: Amnesia: The Dark Descent и Amnesia: A Machine for Pigs

Предложение, как обычно, ограничено по времени и перестанет быть актуальным уже завтра, 27 января, после 20:00 по киевскому времени, так что заинтересованным пользователям медлить не стоит. Как всегда, единственное, что требуется – аккаунт в магазине Humble Store. Затем надо просто добавить набор себе в корзину и завершить покупку со 100-процентной скидкой. Полученный ключ активации необходимо будет зарегистрировать в системе Steam (кстати, там за набор просят 429₴).

Напомним, что обе игры являются достойными атмосферными хоррорами от первого лица с элементами выживания.

Amnesia: The Dark Descent была разработана шведской студией Frictional Games, известной своей серией игр Penumbra, и вышла в 2010 году. Продолжение Amnesia: A Machine for Pigs, созданное силами британских разработчиков The Chinese Room, вышло тремя годами позже – в 2013-м. Обе игры доступны на Windows, Linux и Mac OS.

Оригинальная Amnesia: The Dark Descent получилась лучше – у нее 85/100 на Metacritic и 95% положительных отзывов на Steam против 72/100 и 65% у продолжения Amnesia: A Machine for Pigs. И все же – они обе достойны места в вашей коллекции.

Источник: humblebundle