На МКС обнаружены устойчивые к антибиотикам бактерии

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Специалисты NASA обнаружили в пробах, взятых в марте 2015 года в туалете и в зоне тренировок на Международной космической станции, штаммы бактерии Enterobacter bugandensis с генами устойчивости к антибиотикам цефазолину, цефокситину, пенициллину, оксациллину и рифампину.

Как сообщается, Enterobacter — это грамотрицательные бактерии, которые живут в почве, сточных водах и в желудочно-кишечном тракте человека. Некоторые виды Enterobacter вызывают тяжелые больничные инфекции у пациентов с ослабленной иммунной системой.

К счастью, подчеркивают исследователи, обнаруженные на МКС штаммы не опасны для экипажа. Но потенциально они могут стать патогенными ввиду специфических условий среды (микрогравитация, космическое излучение, повышенное содержание углекислого газа и постоянное присутствие людей). Посредством компьютерного моделирования ученые оценили риск возникновения на борту станции патогенного штамма в 79%.

«С учетом обнаруженной множественной лекарственной устойчивости в геномах Enterobacter bugandensis с МКС и повышенного риска патогенности эти виды потенциально представляют серьезный повод для изучения в будущих миссиях. Однако важно понимать, что штаммы, найденные на МКС, не вирулентны, то есть не угрожают здоровью человека — за ними просто надо продолжать следить», — заявил автор исследования Нитин Сингх.

Источник: N+1