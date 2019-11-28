Набор Assassin’s Creed: The Rebel Collection, состоящий из Assassin’s Creed IV: Black Flag и Assassin’s Creed: Rogue, выйдет на Nintendo Switch 6 декабря

Ubisoft объявила дату релиза набора Assassin’s Creed: The Rebel Collection, состоящего из Assassin’s Creed IV: Black Flag и Assassin’s Creed: Rogue, — пак из двух игр со всеми DLC выйдет на Nintendo Switch 6 декабря. Его стоимость составит $40, предзаказ уже открыт.

Напомним, Assassin’s Creed IV впервые вышла в октябре 2013 года и посвящена пирату по имени Эдвард Кенуэй, который примерил на себя робу ассасина. События разворачиваются в Золотой век пиратства в Карибском море. Средний балл игры на Metacritic остановился на отметке 84 из 100.

Assassin’s Creed: Rogue вышла спустя год после четвертой части. Ее сюжет посвящен Шэю Патрику Кормаку, который решил отречься от Братства убийц и стать тамплиером. В качестве временного отрезка авторы выбрали Северную Америку 18 века. Вместе с тем, если критики и игроки встретили Assassin’s Creed IV очень тепло, то у Rogue ситуация похуже. Ее средний балл на Metacritic составляет 74 из 100. В основном игру ругали за небольшое количество отличий от четвертой части.

Что касается особенностей Assassin’s Creed: The Rebel Collection, который выйдет как в цифровом виде, так и на физических носителях, то обе игры набора получили поддержку всех трех доступных на консоли Nintendo режимов (портативного, настольного и ТВ), виброотклика HD Rumble и прицеливания при помощи Motion Control, а также адаптированный под сенсорный дисплей интерфейс и обновленный HUD. Мультиплеер в Switch-версиях тайтлов отсутствует. На накопителе консоли обе игры займут в общей сложности 19 ГБ.