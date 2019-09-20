Наушник со встроенным микрофоном заменяет пароль и биометрическую идентификацию по отпечатку пальца





Многие люди пользуются наушниками для смартфона не только при прослушивании музыки, но и во время телефонных разговоров, особенно в шумных местах. А вскоре их можно будет использовать и для идентификации, чтобы разблокировать устройство. Соответствующую технологию разработали специалисты из Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Об их работе рассказывает Eurek Alert.

В основе нового биометрического инструмента EarEcho лежит «подпись», которая возникает при прохождении звука через ушной канал. По словам ученых, из-за мелких различий во внутреннем строении уха у каждого человека она так же уникальна, как и отпечатки пальцев.

Встроенный в наушники-вкладыши микрофон записывает звук, отраженный от стенок ушного канала, и через Bluetooth передает его на смартфон, который анализирует «подпись». В случае совпадения с предварительно записанным контрольным образцом происходит разблокировка устройства.

В экспериментах с участием 20 добровольцев, прослушивавших различные образцы звуков в течение 1 секунды в разных условиях (на улице, в торговом центре и так далее), прототип технологии продемонстрировал эффективность в 95%. Когда продолжительность идентификации повысили до 3 секунд, точность составила 97,5%. При этом на эффективность не влиял ни шум вокруг, ни положение тела испытуемых.

По словам исследователей, основное преимущество метода — в том, что пользователю не нужно совершать каких-либо дополнительных действий, достаточно просто не вынимать наушник из ушей. Более того, технология не требует даже проигрывания определенного звукового сигнала — алгоритмы без труда анализируют отраженный звук и когда человек слушает музыку, и когда слушает собеседника при разговоре по телефону.

Предполагается, что EarEcho сможет заменить такие методы аутентификации, как пароли, отпечатки пальцев и распознавание лица, причем речь идет не только о разблокировке смартфона, но и о подтверждении личности владельца при совершении платежей и в других похожих ситуациях.

С целью дальнейшей коммерциализации разработки авторы уже подали заявление на патент.

Источник: hightech.plus