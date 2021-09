Команда NAVI по CS:GO стала чемпионом турнира ESL Pro League Season 14, обыграв в финальном поединке команду Team Vitality со счётом 3:2.

Рождённые Побеждать начали свой путь к титулу с группового этапа. Первым соперником стал коллектив Fnatic, он был обыгран со счётом 2:0. Во втором матче команда одолела mousesports на двух картах (16:9). Затем потерпели поражение от BIG (0:2) — единственное на турнире. В четвёртом матче были повержены Evil Geniuses (2:0). За первое место в группе предстояло сражаться с FaZe Clan. Поединок закончился со счётом 2:0 в пользу NAVI, благодаря чему команда вышла сразу в четвертьфинал.

Плей-офф начался с победы над ENCE (16:2 — Ancient, 16:5 — Nuke). В полуфинале упорная борьба с Heroic на трёх картах завершилась в нашу пользу. И наконец финальный матч ESL Pro League Season 14 с Team Vitality команда NAVI выиграла со счётом 3:2.

В итоге «Рождённые Побеждать» заработали $ 195 000 (из них $ 20 000 — за четыре победы в группе) и слот на турнир BLAST Premier World Final 2021, который пройдёт с 14 по 19 декабря (призовой фонд — $ 1 000 000).

Также команда NAVI стала обладателями бонусного приза Intel Grand Slam, который им принёс дополнительно $ 1 000 000. Чтобы победить в соревновании Intel Grand Slam, команде надо выиграть четыре турнира от ESL или DreamHack, одним из которых будет IEM Katowice или IEM Cologne, или выиграть шесть любых чемпионатов от этих же организаторов. До ESL Pro League Season 14 команда стала чемпионом IEM Katowice 2020, DreamHack Masters Spring 2021 и IEM Cologne 2021.

Here are your champions! Follow us on insta for more pics like this: https://t.co/f4r7ccTHL5 pic.twitter.com/4z6R0pqRkd

— NAVI (@natusvincere) September 12, 2021