NAVI стали чемпионами Starladder CIS RMR 2021 по CS:GO, обыграв в гранд-финале Gambit Esports со счётом 3:2

Помимо Евро 2020 в спортивном мире происходит множество других соревнований, включая киберспортивные. Сегодня поздно ночью состоялся финал Starladder CIS RMR 2021 по CS:GO, в котором волевую победу одержала команда NAVI, взяв три раунда подряд в ситуации, когда Gambit Esports выиграл первый раунд и имел преимущство в еще одну карту благодаря выходу в суперфинал по верхней сетке.

7:16 on Ancient 16:9 on Dust2 16:11 on Mirage 16:13 on Inferno pic.twitter.com/lKFWtxto1w

Рождённые Побеждать начали свой путь с группового этапа. Первым соперником стал коллектив Nemiga Gaming, который был повержен со счётом 2 : 1. Во втором матче NAVI не оставили шансов ua Akuma (2 : 0), после чего праздновали победу над forZe со счётом 2 : 0. В матче за первое место в группе NAVI ожидали Gambit Esports, которые в итоге выиграли со счётом 2 : 1.

Благодаря трём победам в группе NAVI вышли в плей-офф со второго места. В полуфинале виннеров и в финале нижней сетки обыграли Team Spirit (2 : 1). В финале виннеров потерпели поражение от Gambit Esports (снова!). В матче за титул Рождённые Побеждать сумели взять реванш за два досадных поражения, несмотря на то, что пришлось отыгрываться со счёта 0 : 2. В итоге NAVI заработали $ 40 000 и 2 000 RMR-очков, получив третье чемпионство в этом году.

MVP турнира, естественно, стал Александр «s1mple» Костылев:

The MVP award for #StarLadderRMR goes to none other than s1mple for his remarkable consistency and unmatched fragging output.

🔥 It’s his third MVP medal this year pic.twitter.com/H8xzU3clID

— HLTVorg (@HLTVorg) July 4, 2021