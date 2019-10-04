Названы страны, жители которых с наибольшей вероятностью переживут глобальную пандемию

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В прошлом глобальные пандемии уносили миллионы человеческих жизней — достаточно вспомнить чуму или эпидемию гриппа-испанки в начале XX века. Проблема в том, что такого рода катастрофы не исключены и в будущем, особенно учитывая распространение устойчивых к антибиотикам бактерий и риск попадания биотехнологий в руки террористов.

Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии решили выяснить, какие страны смогут стать надежными убежищами в случае полномасштабной пандемии. Общепризнанно, что при своевременном закрытии границ водный барьер надежно защитит от распространения инфекции (перебежать сухопутную границу заразившемуся человеку гораздо легче, чем переплыть океан или море), так что в анализе учитывались лишь государства, не имеющие каких-либо сухопутных связей с другими странами.

Кроме того, исследователи исключили слишком маленькие острова. Хотя люди здесь и могут выжить без посторонней помощи в случае гибели остального человечества, восстановить технологическую цивилизацию, не имея под рукой специалистов из самых разных сфер, им не удастся, отмечает Science Alert.

Таким образом, в анализ попали только признанные ООН независимые страны с населением не менее 250 000 человек, расположенные на островах или изолированных континентах. Для каждой из них оценивались такие факторы, как характеристики населения, географическое положение, наличие природных ресурсов, а также политический и социальный строй.

По итогам расчетов исследователи составили рейтинг из 20 мест, где человечество сможет пережить глобальную пандемию. Наибольшие баллы получили Австралия (0,71), Новая Зеландия (0,68) и Исландия (0,64).

Авторы отмечают, что эти страны могут обеспечить себя необходимым количеством пищи и энергии и находятся на достаточном отдалении от материков. За тройкой лидеров разместились Япония, Барбадос, Куба, Фиджи, Ямайка и другие страны, получившие менее 0,5 балла. Здесь меньше ресурсов, в частности, потенциально возможны проблемы с энергоносителями, нередки природные катаклизмы, а, кроме того, для многих из этих стран характерна политическая нестабильность и низкий социальный капитал. Все это делает эти страны малопригодными для возрождения цивилизации после планетарной катастрофы.

У рейтинга есть ряд недостатков — например, он не учитывает климатические изменения. Тем не менее, он подсказывает руководству островных государств конкретные меры, направленные на снижение зависимости от большой земли, подчеркивают исследователи.

Интересно, что среди прочего новозеландские специалисты рекомендуют правительствам изолированных стран заранее отрепетировать сценарий быстрого закрытия границ и их взятия под пристальный контроль, а также разработать с другими островными государствами совместные планы действий.

«Данные меры послужат своего рода страховым полисом. Вы надеетесь, что вам никогда не понадобится им воспользоваться, но если случится беда, вы будете знать, что делать», — указывают авторы.

Источник: hightech.plus